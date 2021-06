In Arkadia: keiner entkommt dem Tod und der neuen Single „No One Escapes Death“

Die französischen „Blackcorer“ von In Arkadia haben jüngst ihre neue Single vorgestellt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Mit No One Escapes Death bringt die 2011 gegründete Band aus Lyon eine Single mit Performancevideo auf den Markt. Harte Riffs, ein dynamisches Soundgerüst und einem Wechsel aus Shouts und Screams machen No One Escapes Death für den Death Metaler, aber auch für den härteren Metalcore-Liebhaber interessant, der mit Bands wie Lorna Shore, Betraying The Martyrs, Thy Art Is Murder oder Carnifex etwas anfangen kann.

Wer die Franzosen bisher noch nicht kannte, der sollte sich ihr Debüt (Eyes Of The Archetype – 2013) oder die zweite LP (Lions – 2018) einmal zu gemüte führen.