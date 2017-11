Bereits morgen, am 3. November, werden Cannibal Corpse ihren 14. Longplayer in die Umlaufbahn schießen! Einen weiteren Vorgeschmack auf Red Before Black bietet euch die neueste Single Scavenger Consuming Death, welche hier gestreamt werden kann.

Die beiden ersten Singles (Code of the Slashers und Red Before Black) sind weiterhin verfügbar unter: metalblade.com/cannibalcorpse. Dort ist das Album auch in diesen Formaten vorbestellbar:

–Digipak-CD (US-exklusiv)

–jewelcase-CD (EU-exklusiv)

–limitiertes Doppel-CD-Digipak (EU-exklusiv)

–opaque red Vinyl (US-exklusiv- 700 Einheiten)

–coke bottle clear Vinyl (US-exklusiv- 500 Einheiten)

–white Vinyl (FYE-exklusiv – 300 Einheiten)

–transparent red / clear split vinyl (US-exklusiv – 500 Einheiten)

–translucent blue Vinyl (Hells Headbangers exklusiv – 300 Einheiten)

–180g black Vinyl (EU-exklusiv)

–olive green marbled Vinyl (EU-exklusiv – 500 Einheiten)

–blood red / black marbled Vinyl (EU-exklusiv – 300 Einheiten)

–blood red / white splattered Vinyl (EMP-exklusiv – 200 Einheiten)

–white / red splattered Vinyl (Ebay-exklusiv- 200 Einheiten)

–opaque wine red marbled Vinyl (Napalm-exklusiv – 200 Einheiten)

–Boxset (1.500 Einheiten): limitiertes 2CD-Digipak, ‚Blood Covered‘ white / red marble Vinyl, Kassette, Rückenaufnäher, Schweißband, Gitarrenplektren und Poster in schwarzer Hartkarton-Box (~30cm x 30cm x 3cm)

* exklusive Bundles mit Shirt plus digitale Optionen ebenfalls verfügbar!

Der Name Cannibal Corpse weckt viele Assoziationen, aber nur ein Wort trifft zu ihrer Beschreibung den Nagel auf den Kopf: unaufhaltsam. Die Death-Metal-Veteranen veröffentlichen nun ihr monströses 14. Studioalbum Red Before Black. Zudem treibt sich die Band immer wieder zu neuen Extremen an, um sicherzugehen, dass ihre jeweils neusten Songs aus ihrem bisherigen Katalog hervorragen. Auch dank der Produktion von Erik Rutan (Hate Eternal, Goatwhore) beweist Red Before Black, dass die Jungs keineswegs Altbekanntes wiederkäuen, sondern sie legen die Messlatte einmal mehr höher an als zuvor und stellen eindeutig klar, wer die Standards setzt, wenn es darum geht, zwingende Musik zu machen, die gleichzeitig brutal und komplex ist. Zudem hat sich die Band abermals angespornt, um sicherzugehen, dass die Scheibe aus ihrem bisherigen Katalog hervorsticht. „Im Laufe unserer Karriere versuchten wir immer, uns zu verbessern, sowohl in puncto Präzision beim Zusammenspielen, als auch auf produktionstechnischer Seite, ohne an Aggressivität einzubüßen. Red Before Black setzt diese Tradition fort, ist aber vermutlich noch stärker auf das Aggressive hin ausgerichtet. Präzise klingt das Album definitiv, zugleich aber auch so roh wie kaum etwas, das wir in jüngerer Zeit gemacht haben“, findet Bassist Alex Webster. „wir haben uns ungeheuer angestrengt, um diese Songs auszuarbeiten, zu proben und auf das Niveau zu hieven, das uns vorschwebte, mehr noch als im Rahmen unserer letzten Alben“, fügt Drummer Paul Mazurkiewicz hinzu. „Und wie Alex sagte, so roh haben wir selten geklungen – und dennoch ist es unser konzentriertestes, tightestes und eingängigstes Album überhaupt.“

Red Before Black

1. Only One Will Die

2. Red Before Black

3. Code of the Slashers

4. Shedding My Human Skin

5. Remaimed

6. Firestorm Vengeance

7. Heads Shoveled Off

8. Corpus Delicti

9. Scavenger Consuming Death

10. In the Midst of Ruin

11. Destroyed Without a Trace

12. Hideous Ichor

Das Red Before Black 2CD Digipak enthält auf der Bonusdisc einige Cover:

CD 2 – Blood Covered

1. Sacrifice (Sacrifice cover)

2. Confessions (Possessed cover)

3. No Remorse (Metallica cover)

4. Demon’s Night (Accept cover)

5. Bethany Home (A Place to Die) (The Accused cover)

6. Endless Pain (Kreator cover)

7. Behind Bars (Razor cover)

Die Blood Covered White / Red Marble Vinyl Edition (im limited Boxset enthalten) enthält die folgende Tracklist:

SIDE A

1. Sacrifice (Sacrifice cover)

2. Confessions (Possessed cover)

3. No Remorse (Metallica cover)

SIDE B

4. Demon’s Night (Accept cover)

5. Bethany Home (A Place to Die) (The Accused cover)

6. Endless Pain (Kreator cover)

7. Behind Bars (Razor cover)

Cannibal Corpse werden Red Before Black ausgiebig promoten und dabei Anfang 2018 auch nach Europa übersetzen und zwar gemeinsam mit The Black Dahlia Murder, No Return und In Arkadia. Hier sind alle Daten:

Cannibal Corpse

mit The Black Dahlia Murder, No Return (9.-25.2.), In Arkadia (27.2.-18.3.)

Feb. 9 – Hannover, GER – Musikzentrum

Feb. 10 – Kopenhagen, DEN – Vega

Feb. 11 – Göteborg, SWE – Sticky Fingers

Feb. 12 – Stockholm, SWE – Klubben

Feb. 13 – Oslo, NOR – Parkteatret

Feb. 15 – Kolding, DEN – Godset

Feb. 16 – Hamburg, GER – Gruenspan

Feb. 17 – Geiselwind, GER – Music Hall

Feb. 18 – Bochum, GER – Matrix

Feb. 20 – Kassel, GER – 130bpm

Feb. 21 – Prag, CZE – Palac Aropolis

Feb. 22 – Bratislava, SLV – Majestic Music Club

Feb. 23 – München, GER – Backstage

Feb. 24 – Magdeburg, GER – Factory

Feb. 25 – Stuttgart, GER – im Wizemann

Feb. 27 – Genf, CH – L’Usine

Feb. 28 – Mailand, IT – Live Club

Mar. 1 – Grenoble, F – Belle Electric

Mar. 2 – Toulouse, F – Le Metronum

Mar. 3 – Bilbao, SP – Santana 27

Mar. 4 – Madrid, SP – Penelope

Mar. 6 – Barcelona, SP – Razzmatazz 2

Mar. 7 – St. Etienne, F – Le Fil

Mar. 8 – Caen, FraFnce – Cargo

Mar. 9 – Antwerpen, B – Trix

Mar. 10 – Köln, GER – Essigfabrik

Mar. 11 – Eindhoven, Netherlands – Dynamo

Mar. 13 – Norwich, UK – Waterfront

Mar. 14 – Manchester, UK – O2 Ritz

Mar. 15 – Glasgow, UK – O2 ABC

Mar. 16 – Bristol, UK – Bierkeller

Mar. 17 – Nottingham, UK – Rock City

Mar. 18 – London, UK – O2 Forum Kentish Town

Mar. 19 – Dublin, IRL – Tivoli*

Mar. 20 – Limerick, IRL – Dolan’s Warehouse*

Mar. 22 – Belfast, IRL – Limelight 2*

*= no The Black Dahlia Murder

Kommentare

Kommentare