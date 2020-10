Cadaver: veröffentlichen das Video zur zweiten Single „Reborn“

Mit aller Macht und bereit zur Zerstörung, sind die norwegischen Death Metaller Cadaver zurück im Geschäft und bereit zu herrschen. Edder & Bile, das erste Studio Album seit der jüngsten Wiedergeburt von Anders Oddens ursprünglicher Extreme Metal Vision, wird am 27. November über Nuclear Blast Records erscheinen. Heute veröffentlicht die Band das Video zu ihrer zweiten Single Reborn.

Anders Odden sagt dazu: „Reborn ist einer dieser Songs, der sofort heraussticht und dich als Hörer direkt packt. Die Tatsache, dass sich nichts in diesem Song wiederholt, ist ein Symbol für die Zeit selbst. Der Text handelt davon nicht keine Angst davor zu haben, wer man ist und, dass man versuchen soll seine Ziele im Leben zu erreichen. So vieles wird schief gehen bei jedem von uns und ich wollte, dass das Video zu diesem Song sowohl die aktuelle Situation zeigt als auch zeitlos wird. 1896 hat der bekannte norwegische Künstler, Theodore Kittelsen, den schwarzen Tod als Geist in Menschenform als eine Frau namens Pesta dargestellt. Sie spielt mit unserem Leben, indem sie uns zerbrechlich fühlen lässt, dagegen verkörpert der Pest Doktor unsere Verteidigung gegen den Tod. Das soll jeden an unseren Ursprung erinnern, jeder Mensch trägt ein Raubtier in sich. Jeder von uns wird am Ende sterben egal was wir erreicht haben – nur der Tod ist real. Aber wir sollten, während wir auf das Ende warten, diese post-apokalyptischen Welt, auf die wir zu steuern, freudig angehen.“

Bei diesem Video haben Anders Odden, Dirk Verbeuren und Regine Odden sowohl mitgespielt als auch Regie geführt …außerdem ist In Pains Bassist Eilert Solstad als Double Bass spielender Pest Doktor mit dabei. Schaut euch das Video hier an:

Edder& Bile wurde gemeinsam von der Band mit Adair Daufembach produziert, der auch für den Sound verantwortlich ist. Das Album wurde in den Northwood Sound Studios in Hollywood, Kalifornien, aufgenommen und gemixt. Auf der Scheibe sind die Death Metal Helden Kam Lee (Massacre) und Jeff Becerra (Possessed) als Gastsänger dabei und garantieren, dass sich der Underground Nachweis für diese alles zerschmetternde Wiedergeburt erübrigt. Das Foto für das Album Cover hat Hannah Verbeuren geschossen und Justin Bartlett hat das Layout erstellt.