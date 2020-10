Keith Richards: veröffentlicht das neue Video “Hate It When You Leave”

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Keith Richards das Video zu seinem 1992 erschienenen Klassiker Hate It When You Leave aus dem von der Kritik gefeierten zweiten Soloalbum Main Offender. Unter der Regie von Jacques Naudé dokumentiert das Video, dass die Einfachheit des Lebens das Schönste auf der Welt ist. Zugleich ist es eine Hommage an die Menschen und Orte, die man liebt, besonders in einer Zeit, in der Familie, Freunde und Liebende getrennt sind.

Das Video feierte die exklusive Vinyl-Veröffentlichung zum Record Store Day am 24. Oktober 2020. Die rote 7”-Vinyl-Single enthält weiterhin den seltenen Keith Richards Song Key To The Highway, der bisher nur auf der japanischen Version des Albums Main Offender zusammen mit Hate It When You Leave veröffentlicht wurde.

Weiterhin erscheint am 13. November von Keith Richards und The X-Pensive Winos das Album Live At The Hollywood Palladium als Super Deluxe Box, CD, LP und digital.