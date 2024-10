Carnal Tomb: veröffentlichen Single ‚Dismembered Flesh‘ und starten ihre Europatournee 2024

Carnal Tomb veröffentlichten am 8. Oktober 2024 die digitale Zwei-Track-Single Dismembered Flesh.

Die Veröffentlichung von Dismembered Flesh ist gleichzeitig der Startschuss für die bevorstehende Unearthly Decay Tour als Support von Engulfed, die am 9. Oktober 2024 im Urban Spree in der Heimatstadt der Death Metal Maniacs in Berlin begann.

Dismembered Flesh ist eine enthusiastische Hommage an die schwedischen Death-Metal-Ikonen Dismember und Grave. Es enthält Coverversionen von Dismembers gleichnamigem Song Dismembered und dem Grave-Klassiker Extremely Rotten Flesh. Carnal Tombs Logo-Pastiche des kultigen Dismember-Schriftzugs für diese Veröffentlichung wurde von Fred Estby, dem Schlagzeuger der Schweden, persönlich genehmigt.

Hier eine Liste aller bestätigten Termine:

Carnal Tomb & Engulfed

Unearthly Decay Tour EU Oktober 2024

09. Oktober 2024 Berlin (DE) Urban Spree

10. Oktober 2024 Hamburg (DE) Bambi Galore

11. Oktober 2024 Wolfsburg (DE) Sauna Club

12. Oktober 2024 Göttingen (DE) Juzi

13. Oktober 2024 Münster (DE) Baracke

14. Oktober 2024 Köln (DE) Valhalla

15. Oktober 2024 Essen (DE) Don’t Panic

16. Oktober 2024 Brussel (BE) Magasin 4

17. Oktober 2024 Karlsruhe (DE) P8

18. Oktober 2024 Zürich (CH) Ebrietas

19. Oktober 2024 Nürnberg (DE) Kunstverein

20. Oktober 2024 Graz (AT) Music-House

21. Oktober 2024 Wien (AT) Cafe Carina

22. Oktober 2024 Budapest (HU) Robot

23. Oktober 2024 Wrocław (PL) Liverpool

Mehr Infos findet ihr auch in unserem Release Kalender: