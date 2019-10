Carnifex: enthüllen Musikvideo zu ‚Visions Of The End‘

Pünktlich zum Start der Halloween-Saison haben die aus San Diego, Kalifornien stammenden Metaller Carnifex ein neues Musikvideo zu ihrem Song Visions Of The End veröffentlicht. Beim Dreh des makabren Clips, der in Zusammenarbeit mit Muted Widows entstanden ist, fungierte Ryan Hogue als Kameramann. Seht euch das Video hier an:

Scott Ian Lewis bezieht Stellung: „Wir haben Visions Of The End den ganzen Sommer über auf Tour gespielt. In Szene gesetzt haben den Song schließlich unsere Freunde von Muted Widows. Der Track ist echt krass – und genauso ist das Video. Dauerschleifenalarm!“

Holt euch das Album hier: http://www.nuclearblast.com/carnifex-wwx

World War X wurde von Carnifex und Jason Suecof (Death Angel, Chelsea Grin, Job For A Cowboy) produziert. Aufgenommen und gemixt wurde die Platte von Jason im Audiohammer Studio in Sanford, Florida. Die Gesangsaufnahmen fanden mit Mick Kenney (Anaal Nathrakh, Bleeding Through) im The Barracks Studio in Huntington Beach, CA statt. Das Albumartwork stammt von Blake Armstrong.

World War X – Tracklist:

01. World War X

02. Visions Of The End

03. This Infernal Darkness

04. Eyes Of The Executioner

05. No Light Shall Save Us [Feat. Alissa White-Gluz]

06. All Roads Lead To Hell [Feat. Angel Vivaldi]

07. Brushed By The Wings Of Demons

08. Hail Hellfire

09. By Shadows Thine Held

Carnifex live:

06.12. CO Bogotá – Knotfest Colombia

Human Target – EU/UK Tour 2020

w/ Thy Art Is Murder, Fit For An Autopsy, I Am

25.01. B Antwerpen – Kavka Zappa

26.01. UK Manchester – Academy 2

27.01. UK Glasgow – The Garage

28.01. UK Leeds – Stylus

29.01. UK Bristol – SWX

30.01. UK London – Electric Brixton

31.01. UK Birmingham – O2 Institute

01.02. NL Tilburg – 013

02.02. F Paris – Cabaret Sauvage

04.02. E Madrid – Sala Mon Live

05.02. E Barcelona – Razzmatazz

06.02. F Lyon – Le Transbordeur

07.02. CH Pratteln – Z7

08.02. D München – Backstage

09.02. I Segrate (MI) – Circolo Magnolia

10.02. SLO Ljubljana – Kino Šiška

11.02. A Wien – Szene

12.02. H Budapest – Barba Negra

13.02. CZ Prag – MeetFactory

14.02. PL Warschau – Proxima

15.02. D Berlin – Festsaal Kreuzberg

16.02. DK Kopenhagen – Amager Bio

17.02. S Göteborg – Trädgår’n

18.02. S Stockholm – Slaktkyrkan

20.02. D Hamburg – Gruenspan

21.02. D Leipzig – Felsenkeller

22.02. D Oberhausen – Turbinenhalle

23.02. D Wiesbaden – Schlachthof

Carnifex sind:

Scott Ian Lewis – Gesang

Shawn Cameron – Schlagzeug

Jordan Lockrey – Leadgitarre

Cory Arford – Gitarre

Fred Calderon – Bass

