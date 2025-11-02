Casket: neues Album „In The Long Run We Are All Dead“ erscheint im Januar 2026 über Neckbreaker Records

Die deutschen Death Metal-Veteranen Casket, die 1990 gegründet wurden, haben ihr neues und insgesamt fünftes Studioalbum In The Long Run We Are All Dead angekündigt, das am 23. Januar 2026 veröffentlicht wird.
Ein erster Track mit dem Titel Hammer, Knife, Spade kann hier angehört werden: https://casketdeath.bandcamp.com/track/hammer-knife-spade
In The Long Run We Are All Dead umfasst elf brutale und kompromisslose Tracks. Wenn man Casket hört, hört man keine Trends, keine Hypes, sondern ehrlichen Death Metal, so wie er gedacht ist!
In The Long Run We Are All Dead – Tracklist:
1. The Will To Comply
2. Highest Thrones
3. Mirrors
4. Seeds Of Desolation
5. Hammer, Knife, Spade
6. Skull Bunker
7. Necrowaves
8. Mainstream Mutilation
9. Fundamental Rot
10. Strangulation Culture
11. Graveyard Stomper
Neckbreaker Records wird die CD- und Vinyl-Versionen veröffentlichen. Eine Kassettenversion ist bei Slime Inhaler Records erhältlich. Das Album wird auf allen gängigen digitalen Plattformen verfügbar sein.
Casket sind:
Schorsch – Gitarren, Vocals
Susi – Bass
Marinko – Schlagzeug
Casket online:
https://www.facebook.com/casketdeath
https://www.instagram.com/casketdeath