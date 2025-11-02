Megadeth: veröffentlichen die Trackliste zu ihrem kommenden Album, das zugleich das letzte sein wird

Megadeth haben am 30. Oktober die vollständige Trackliste für ihr selbstbetiteltes finales Album bekannt gegeben, das am 23. Januar 2026 erscheinen wird. Das Album enthält den bereits veröffentlichten ersten Song Tipping Point sowie einen ganz besonderen Bonustrack: eine neu interpretierte Version von Ride The Lightning, die Mustaine zusammen mit Metallica-Mitgliedern James Hetfield, Cliff Burton und Lars Ulrich geschrieben hat und die Titelmelodie des Albums von 1984 war.

Mustaine äußert dazu: „As I come full circle on the career of a lifetime, the decision to include Ride The Lightning, a song I co-wrote with James, Lars, and Cliff, was to pay my respects to where my career first started.“

Megadeth – Tracklist:

1. Tipping Point

2. I Don’t Care

3. Hey, God?!

4. Let There Be Shred

5. Puppet Parade

6. Another Bad Day

7. Made To Kill

8. Obey The Call

9. I Am War

10. The Last Note

11. Ride The Lightning (Bonustrack)

Megadeth sind immer und ewig der Punkt ohne Wiederkehr für Metal. Es wäre nahezu unmöglich, sich vorzustellen, wo die schwere Musik und Kultur ohne die Band, die von Sänger, Gitarrist, Songwriter und Produzenten Dave Mustaine gegründet, geleitet und angetrieben wurde, hingekommen wäre.

Megadeth sind:

Dave Mustaine – Gesang, Gitarren

Teemu Mäntysaari – Lead-, Rhythmus- und Akustikgitarre

James LoMenzo – Bass

Dirk Verbeuren – Schlagzeug

