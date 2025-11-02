TesseracT: veröffentlichen Live-Video aus dem kommenden Konzertfilm-Multiformat-Set

TesseracT kündigen mit Radar die Veröffentlichung eines neuen Projekts an, das das Ergebnis einer fünfzehnjährigen Reise ist. Die Band hat sich von ihren Underground-Anfängen zu einer der bedeutendsten Kräfte in der modernen Metal-Musik entwickelt. Radar wird am 5. Dezember veröffentlicht und wird zusammen mit dem Soundtrack Radar O.S.T. in verschiedenen Video- und Audioformaten erhältlich sein, darunter Blu-ray, CD und Vinyl-LP.

TesseracT haben ihre Single Tender (Live At Radar) zusammen mit einem neuen Video veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Der Konzertfilm wurde beim Radar Festival 2024 in Manchester aufgenommen und zeigt die Band in einem Höhepunkt ihrer Karriere, während sie vor einem ausverkauften Publikum auftritt und eine denkwürdige Darbietung liefert.

Radar – Trackliste:

1. Natural Disaster

2. Echoes

3. Nocturne

4. Tourniquet

5. Concealing Fate Part One: Acceptance

6. The Grey

7. Legion

8. Tender

9. King

10. Juno

11. Sacrifice

12. War Of Being

Radar erscheint am 05. Dezember über Kscope/Edel und wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

Special 3-Disc Hardback Mediabook – enthält Blu-ray mit dem Konzertfilm von Radar , 2 CDs des vollständigen Soundtracks und ein 48-seitiges Buch. Disc 1 – Blu-ray mit dem elektrisierenden 85-minütigen Live-Konzertfilm und Behind-the-Scenes-Material, Dolby Atmos/5.1/hi-res Stereo-Audio und 24/48 verlustfreies Stereo-Audio + 2 CDs mit dem vollständigen Performance-Audio (12 Tracks).

, 2 CDs des vollständigen Soundtracks und ein 48-seitiges Buch. Disc 1 – Blu-ray mit dem elektrisierenden 85-minütigen Live-Konzertfilm und Behind-the-Scenes-Material, Dolby Atmos/5.1/hi-res Stereo-Audio und 24/48 verlustfreies Stereo-Audio + 2 CDs mit dem vollständigen Performance-Audio (12 Tracks). Radar Blu-ray – enthält den elektrisierenden 85-minütigen Live-Konzertfilm, Behind-the-Scenes-Material, das Musikvideo Legion in einer One-Shot-Version, Dolby Atmos/5.1/hi-res Stereo-Audio und 24/48 verlustfreies Stereo-Audio

Blu-ray – enthält den elektrisierenden 85-minütigen Live-Konzertfilm, Behind-the-Scenes-Material, das Musikvideo in einer One-Shot-Version, Dolby Atmos/5.1/hi-res Stereo-Audio und 24/48 verlustfreies Stereo-Audio Radar O.S.T. Limited Band Edition – Lagoon Vinyl 2LP – originale Soundtrack-Ausgabe des Radar -Konzertfilms, Doppelvinyl und Gatefold-Hülle mit Audio, , remastert in den Abbey Road Studios

Limited Band Edition – Lagoon Vinyl 2LP – originale Soundtrack-Ausgabe des -Konzertfilms, Doppelvinyl und Gatefold-Hülle mit Audio, , remastert in den Radar O.S.T. – Transparent Orange Vinyl 2LP – originale Soundtrack-Ausgabe des Radar -Konzertfilms, Doppelvinyl und Gatefold-Hülle mit Audio, , remastert in den Abbey Road Studios

Transparent Orange Vinyl 2LP – originale Soundtrack-Ausgabe des -Konzertfilms, Doppelvinyl und Gatefold-Hülle mit Audio, , remastert in den Radar O.S.T. – Classic Black Vinyl 2LP – originale Soundtrack-Ausgabe des Radar -Konzertfilms, Doppelvinyl und Gatefold-Hülle mit Audio, remastert in den Abbey Road Studios

– Classic Black Vinyl 2LP – originale Soundtrack-Ausgabe des -Konzertfilms, Doppelvinyl und Gatefold-Hülle mit Audio, remastert in den Radar O.S.T. 2CD – originale Soundtrack-Ausgabe des Radar-Konzertfilms, präsentiert als Doppel-CD-Paket mit einem 16-seitigen gedruckten Booklet

In ihren eigenen Worten sagen TesseracT: „The 90 minutes, or so, on stage, were proceeded by two full years of talks. Wild creative chats about ideas, and an ever increasingly ridiculous level of ambition from both Joe at Radar, and Mos in TesseracT. Venue changes, schedule changes, album touring, none of these impeded the momentum once the ball was rolling.“

Die Performance wird durch den Einsatz von Choir Noir, geleitet von der unerschütterlichen Kat Marsh, die entscheidend zur Gestaltung der Vocals auf dem wegweisenden Album War Of Being von 2023 beigetragen hat, zusätzlich aufgewertet.

