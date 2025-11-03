ORM:haben ihr neues Album „Guld“ veröffentlicht

Die dänische Black-Metal-Band ORM hat am 31. Oktober 2025 ihr viertes Album Guld über Indisciplinarian veröffentlicht. Mit diesem Album setzen ORM einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer musikalischen Entwicklung und baut auf ihrem charakteristischen, epischen und progressiven Ansatz im Black Metal auf – diesmal in einem direkteren und intensiveren Format mit fünf kürzeren und prägnanteren Kompositionen.

Guld – Trackliste:

1. Af Magt

2. Undfangen

3. Rigdom

4. Udskammet

5. Martret

Artwork by Asger W. Krogh

Guld wurde von dem Gitarristen und Sänger der Band, Simon Sonne Andersen, und ORM produziert, von Brad Boatright gemastert, mit Artwork von Asger W. Krogh und einem Bandfoto von Lasse Høgh. Das Album erscheint auf Vinyl in drei limitierten Formaten – 500 schwarzen Exemplaren, 150 roten Goldkopien (ausverkauft) und 150 Bio-Weißen Kopien. Zudem gibt es eine limitierte CD-Digipack-Pressung von 200 Exemplaren und eine limitierte Kassette mit 100 Exemplaren, die zusammen mit digitalen Formaten erhältlich sind. Alle physischen Formate können im Indisciplinarian Webshop bestellt werden, während digitale Formate bei Bandcamp erhältlich sind.

Die dänische Band ORM wurde 2015 gegründet und veröffentlichte 2017 ihr selbstbetiteltes Debütalbum, das ihren melodischen und ambitionierten Ansatz im Bereich des Black Metal vorstellte. Mit ihrem zweiten Album Ir aus dem Jahr 2019 und dem Nachfolger Intet • Altet von 2022 erweiterten ORM ihr musikalisches Spektrum um lange, epische Werke und eine tiefgründige thematische Basis, die in Mythologie, Folklore und existenziellen Erzählungen verwurzelt ist. Mit ihrem neuen Album Guld geht die Band erneut einen Schritt in Richtung eines riffgetriebenen und aggressiveren Ausdrucks, ohne die emotionalen und sehnsüchtigen Atmosphären aufzugeben, die sie zu einem der angesehensten Namen der dänischen Metalszene gemacht haben.

Thematisch untersucht Guld die selbstzerstörerische Kultivierung negativer Emotionen in der modernen Menschheit – eine vergebliche und manipulierte Suche nach Perfektion und Anerkennung, die zu Angst, Isolation und Untergang führt. Das Album nutzt Rahmen, die von Folklore und Fabeln inspiriert sind, um menschliche Eitelkeit, Neid und Selbsttäuschung als universelle Kräfte darzustellen, die die Geschichten der Menschheit im Laufe der Geschichte verfolgt haben. Gold wird zu einem Symbol sowohl für Reichtum als auch für Verfall – ein verlockendes, aber vergiftetes Versprechen, das niemals ohne einen hohen Preis erfüllt werden kann.

Musikalisch ist Guld das bislang fokussierteste und kompromissloseste Album von ORM. Die fünf Songs, die zwischen sechs und zwölf Minuten lang sind, basieren auf intensiven Riffstrukturen, unermüdlichen rhythmischen Wechseln und komplexen Melodien, die wie ein musikalisches Kaleidoskop ineinander verwoben sind. Das Album bewegt sich zwischen wütender Aggression, tiefer Traurigkeit und ominösem Frieden und platziert ORM in einem Spannungsfeld zwischen traditionellem Black Metal und progressiven Elementen, die sowohl aus Death Metal als auch aus klassischem Metal stammen.

ORM vereinen menschliche Synergie und analoges Handwerk – sowohl in ihrer Musik als auch in ihrem visuellen Ausdruck, wo die taktile Kunst des Collage-Künstlers Asger Krogh im Kontrast zu den heutigen KI-gesteuerten Ästhetiken steht und den physischen und organischen Unterton des Albums betont. Mit Guld demonstriert ORM erneut ihre Fähigkeit, extreme Musik mit tiefen thematischen Schichten und künstlerischer Ambition zu kombinieren und festigt damit ihre Position als eine der visionärsten Black-Metal-Bands Europas.

ORM sind:

Simon Sonne Andersen – Gitarre und Gesang

Theis Wilmer Poulsen – Gitarre und Gesang

Adam Bjørn Schønemann-Warming – Schlagzeug

Malthe Yde Tiufkær – Bass

