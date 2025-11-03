Ruoska: neues Album erscheint im Februar 2026 – Single „Ihtiriekko“ vorab veröffentlicht

Die finnische Industrial-Metal-Band Ruoska, die 2002 gegründet wurde, wird im kommenden Februar ihr sechstes Studioalbum veröffentlichen. Vorab haben sie die neue Single Ihtiriekko aus dem bevorstehenden Album Kade veröffentlicht. Sowohl die Single als auch das Album erscheinen weltweit über Inverse Records. Die mehr als dreijährige Pause der Band endet mit einem Paukenschlag!

Ihtiriekko passt perfekt zum intensiven Schaffen der Band, und die Geschichte des Songs ist ebenfalls nicht gerade fröhlich. Seht euch das Video hier an:

Die Single kann auf verschiedenen Musikdiensten angehört werden: https://push.fm/fl/ruoska-ihtiriekko

„Taken from Finnish folk tales, Ihtiriekko is a powerful and sad story about real-life tragedies that took place in the past, but which today’s listeners can also relate to. In times past, people have sought to explain difficult things through mythology and fantasy in order to find comfort in the midst of often miserable everyday life“, erklärt die Band.

Bereits in der Demophase dieses kraftvollen Songs war klar, dass er vollendet werden musste. „The final version came together quite painlessly. Ihtiriekko combines heavy sounds, electronic music, and classical elements. This is one of the latest and most significant songs that was worked on for the upcoming album.“

Die Band, die aus Juva in Ostfinnland stammt, wird auf eine Album-Release-Tour gehen, zu der später mehr Informationen folgen.

Ruoska sind:

Patrik Mennander – Gesang

Samuli Rimmi – Gitarre, Hintergrundgesang

Miika Kokkola – Bass, Hintergrundgesang

Teemu Karppinen – Schlagzeug

Ruoska online:

https://www.facebook.com/ruoskaband

https://www.instagram.com/ruoskaband/