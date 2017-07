Der Vorhang hat sich geöffnet, die Bühne ist frei für die New Wave Of Folk Rock – CELLAR DARLING vermengen harten Alternative Rock mit starken Folkeinflüssen und poetischen Geschichten und wuchsen aus der Asche ihrer vorherigen Band, um heute ihr großes Debütalbum »This Is The Sound« in die Welt fliegen zu lassen. Selten wurde eine Band direkt nach der Gründung so passioniert von neuen Fans unterstützt, sodass Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi sich nun mit einem dritten Clip bei ihren treuen Anhängern bedanken möchten.

Seht das atmosphärische Lyricvideo zu ‚The Hermit‘ hier:

„‚Hoi polloi‘ ist ein griechischer Ausdruck, der ‚die vielen‘ bedeutet. ‚The Hermit‘ ist ein Song über die Liebe zur Einsamkeit und das Unwohlsein innerhalb menschlicher Gesellschaft“, erklärt die Band den neuen Track. Und voller Optimismus fügt sie hinzu:

„Fast exakt ein Jahr nachdem CELLAR DARLING gegründet wurde, steht bereits unser erstes Album in den Regalen und wir könnten nicht stolzer sein. Es war ein intensives, manchmal schwieriges, aber stets lohnendes Jahr – und vor allem ein kreatives! Wir glauben, das kann man auf dem Album auch hören und können nicht erwarten zu hören, was ihr davon haltet! Unser aktueller Fokus liegt nun auf einer ganz speziellen Sache: Wir wollen zurück auf die Bühne und unsere Musik mit euch feiern, da ihr die besten Fans der Welt seid – wir freuen uns so sehr wieder für euch zu spielen!“

»This Is The Sound« ist nun in vielen verschiedenen Editionen hier in unserem Shop verfügbar – sichert euch die CD, Doppelvinyl oder das limitierte Digibook mit 3 Bonustracks und alternativem Coverartwork und 32-seitigem Booklet:

http://nblast.de/CDThisIsTheSoundNB

Oder downloadet beziehungsweise streamt das Album hier:

http://nblast.de/CellarDarlingDigital

Falls ihr gerade erst reingezappt habt und noch nicht mit CELLAR DARLING vertraut seid, schaut hier euch hier die bisher veröffentlichten Musikvideos an:

Der spektakuläre neue Clip zu ‚Avalanche‚: https://youtu.be/NWMiBj0yDJg

Das Lyricvideo zu dem ersten veröffentlichten Song ‚Challenge‚: https://www.youtube.com/watch?v=5DRkXJCRM64

Und ‚Black Moon‘, der euch durch eine apokalyptische Vision vom Ende der Welt führt, wie verschiedene Kulturen sie bei einer Mondfinsternis zu durchleben glauben: https://youtu.be/r-5ZkRL-EV0

Außerdem hat die Band eine Albumdokumentation mit Titel “Out of the cellar, into the light” veröffentlicht. Der erste Teil mit Namen “This is who we are” liefert einen Einblick in die Vergangenheit der Band und wie die drei Mitglieder mit der Zeit immer enger zusammenwuchsen: https://youtu.be/arauTUTDNWg

Im Juli und August werden CELLAR DARLING die europäischen Bühnen erobern und die legendären EVANESCENCE in Pratteln supporten, bevor sie zahlreiche Sommerfestivals spielen. Außerdem wurden soeben zwei Headlineshows für September in der Schweiz angekündigt und im Herbst begibt sich die Band auf Tour mit DELAIN begeben für deren spezielle Shows mit Marco Hietala (NIGHTWISH).

08.07. CH Pratteln – Z7 (w/ EVANESCENCE)

13.07. CH Montreux – Montreux Jazz Festival / Music in the Park

14.07. CH Bôle – ParaBôle Festival

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

13.09. CH Kulturfabrik Kofmehl, Solothurn *NEW*

14.09. CH Dynamo Werk 21, Zurich *NEW*

mit DELAIN und SERENITY:

26.10. F Paris – Alhambra

27.10. CH Pratteln – Z7

28.10. D Bochum – Zeche

29.10. D Munich – Backstage

31.10. UK Utrecht – Tivoli Vredenburg

01.11. UK London – Koko

