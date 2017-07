Korpiklaani: Veröffentlichen »Live at Masters of Rock« am 25. August und der Vorverkauf ist gestartet

Korpiklaani: Veröffentlichen »Live at Masters of Rock« am 25. August und der Vorverkauf ist gestartet

KORPIKLAANI sind schlicht nicht zu bremsen: Erst vor Kurzem haben die Folk Metal-Superstars eine Europatour mit ARKONA, HEIDEVOLK und TROLLFEST für Anfang 2018 angekündigt (alle Termine gibt es unten!), welche einmal mehr die unbändige Energie der Band ans Tageslicht bzw. auf die Bühnen bringen wird. Diese Live-Power haben die Finnen nun in Form ihres allerersten Live-Blu-ray/DVD+2CD-Packages, das am 25. August via Nuclear Blast erscheinen wird, für die Ewigkeit festgehalten. Dieses hört auf den Namen »Live at Masters of Rock« und wurde, wie der Name bereits erahnen lässt, beim gleichnamigen Festival in Vizovice, Tschechien aufgenommen. Als i-Tüpfelchen wartet das Paket nicht nur mit der Show von 2016, sondern sogar mit der kompletten Show von 2014 als Bonus auf. Beim Auftritt 2016 waren Tero Hyväluoma als zusätzlicher Violinist und Toni Perttula, Samis Zwillingsbruder, als zusätzlicher Akkordeonist mit von der Partie. Für Mix und Produktion von »Live At Masters Of Rock« war Frontmann Jonne Järvelä verantwortlich.

Jonne kommentiert: „Dies is unsere allererste DVD, auf die wir recht stolz sind. Sie beinhaltet keine Backingtracks, keine Chöre, keine Samples, alle Fehler sind hörbar. Es sind einfach wir, KORPIKLAANI, Live-Rock ’n‘ Roll pur.“

Er fügt hinzu: „Ich habe viel Zeit für das Mastering mit Svante Forsbäck investiert, der gerade erst mit RAMMSTEIN gearbeitet hatte, und wir setzten all unsere Energie ein, um die Atmosphäre und den Sound der Menge einzufangen! Wenn man den Ton richtig laut aufdreht, fühlt es sich nun an, als sei man direkt in der Menschenmasse!“

Sami fügt hinzu: „Für uns bedeuten größere Shows mehr Folk-Musiker, die wesentlich billiger als Pyro sind, mein Bruder spielte bei dieser Show beispielsweise for ein paar Bier und dabei trinkt er wirklich nicht viel!“

Als erster Vorgeschmack wurde heute der Liveclip zu ‚Pilli on pajusta tehty‘ veröffentlicht.

»Live at Masters of Rock« – Tracklist:

Blu-ray/DVD

2016:

01. Intro (Tanhuvaara)

02. A Man With A Plan

03. Journey Man

04. Pilli on pajusta tehty

05. Erämaan ärjyt

06. Lempo

07. Sahti

08. Ruumiinmultaa

09. Vaarinpolkka

10. Viima

11. Metsämies

12. Kultanainen

13. Kipumylly

14. Ämmänhauta

15. Rauta

16. Kylästä keväinen kehto

17. Wooden Pints

18. Vodka

19. Beer Beer

2014:

01. Intro (Tanhuvaara)

02. Tuonelan tuvilla

03. Ruumiinmultaa

04. Metsämies

05. Kantaiso

06. Juodaan viinaa

07. Petoeläimen kuola

08. Sumussa hämärän aamun

09. Vaarinpolkka

10. Kultanainen

11. Uniaika

12. Louhen yhdeksäs poika

13. Uni

14. Vodka

15. Ievan polkka

16. Rauta

17. Wooden Pints

18. Pellonpekko

19. Happy Little Boozer

CD1 (2016)

01. Intro (Tanhuvaara)

02. A Man With A Plan

03. Journey Man

04. Pilli on pajusta tehty

05. Erämaan ärjyt

06. Lempo

07. Sahti

08. Ruumiinmultaa

09. Vaarinpolkka

10. Viima

11. Metsämies

12. Kultanainen

13. Kipumylly

14. Ämmänhauta

15. Rauta

16. Kylästä keväinen kehto

17. Wooden Pints

18. Vodka

19. Beer Beer

CD2 (2014)

01. Intro (Tanhuvaara)

02. Tuonelan tuvilla

03. Ruumiinmultaa

04. Metsämies

05. Kantaiso

06. Juodaan viinaa

07. Petoeläimen kuola

08. Sumussa hämärän aamun

09. Vaarinpolkka

10. Kultanainen

11. Uniaika

12. Louhen yhdeksäs poika

13. Uni

14. Vodka

15. Ievan polkka

16. Rauta

17. Wooden Pints

18. Pellonpekko

19. Happy Little Boozer

—–

KORPIKLAANI live:

06.07. E Viveiro – Resurrection Fest

09.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

21.07. RUS Usabda Otrada – Folk Summer Fest

22.07. UA Dovzhanka – Faine Misto

11.08. RO Brasnov – Rockstadt Extreme Fest

12.08. P Vagos – Vagos Metal Fest

08./09.09. CH Hüttikon – Meh Suff! Metal Festival

16.09. J Osaka – amHall

17.09. J Nagoya – Rad Hall

18.09. J Tokyo – Liquid Room

20.09. RC Shenzhen – Red Sugar Jar

21.09. RC Guangzhou – Tu Space

22.09. RC Chengdu – Little Bar Space

23.09. RC Beijing – Gawara-Tango Live

24.09. RC Shanghai – Bandai Namco Shanghai Base Future House

07.10. FIN Helsinki – Heavy Metal Heart Festival

w/ ARKONA, HEIDEVOLK, TROLLFEST

15.02. B Antwerp – Trix

16.02. D Hamburg – Markthalle*

17.02. D Oberhausen – Turbinenhalle 2*

18.02. NL Amsterdam – Melkweg

19.02. D Saarbrücken – Roxy/Garage

20.02. F Paris – Elysée Montmartre

21.02. F Nantes – Stereolux

22.02. F Toulouse – Le Bikini

23.02. E Madrid – Sala But

24.02. E Barcelona – Salamandra 1

25.02. F Lyon – Transbordeur

26.02. CH Vevey – The Rocking Chair

27.02. D Aschaffenburg – Colos-Saal

28.02. D Berlin – Columbia Theater

01.03. CZ Prague – Meet Factory

02.03. D Munich – Backstage*

03.03. D Stuttgart – LKA*

04.03. CH Pratteln – Z7*

05.03. I Milan – Magazzini Generali

06.03. A Salzburg – Rockhouse

07.03. A Graz – Orpheum

08.03. A Vienna – Simm City

09.03. D Leipzig – Hellraiser*

10.03. D Geiselwind – Musichall*

11.03. D Hanover – Capitol

