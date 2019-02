Nachdem sie kürzlich das Konzept ihres kommenden Albums »The Spell« (VÖ: 22. März) verkündeten, welches die Geschichte eines Mädchens erzählt, das sich in den Tod verliebt, haben die Schweizer Progressive Folk Rocker CELLAR DARLING noch zwei weitere gute Neuigkeiten am Start:

Am 15. Februar enthüllt das Trio, bestehend aus Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi, ein weiteres düsteres Kapitel aus »The Spell«: Ihre dritte Single namens ‚Death‚.

„Und als vierte Single, die im frühen März erscheint, haben wir uns etwas Besonderes für euch ausgedacht“, erklärt Sängerin Anna. „IHR werdet entscheiden, welchen Song ihr als Single hören und sehen möchtet anhand der Songtitel und -längen. Von heute bis Sonntag, den 3. Februar, könnt ihr in der Kommentarfunktion unserer Facebookseite dafür stimmen, welchen Song ihr als Single möchtet und der Track mit den meisten Votes erscheint dann noch vor Albumrelease! Schaut rein und trefft Eure Entscheidung!“

Um eure Stimme abzugeben, besucht CELLAR DARLINGs Facebookseite und hinterlasst einen Kommentar unter dem Post:

www.facebook.com/cellardarlingofficial

Die Trackliste liest sich wie folgt (‚Death‚, ‚The Spell‚ und ‚Insomnia‚ können nicht ausgewählt werden, da sie bereits erschienen sind oder erscheinen werden):

1. Pain

2. Death

3. Love

4. The Spell

5. Burn

6. Hang

7. Sleep

8. Insomnia

9. Freeze

10. Fall

11. Drown

12. Love Pt. II

13. Death Pt. II

Der Vorverkauf hat bereits begonnen und das Album ist als 2 CD-Digibook (13 Songs + Audiobook, auf dem Anna Murphy die Geschichte des Albums nacherzählt), schwarzes Vinyl oder in digitaler Form erhältlich:

http://nblast.de/CDTheSpell

Das Album erscheint am 22. März und die ersten beiden Musikvideos – beide erschaffen von Costin Chioreanu – gibt es bereits hier zu sehen:

‚The Spell‘ hier: https://youtu.be/nnLvaHHBJOc

‚Insomnia‚: https://youtu.be/QeXDYjDV2mw

Erlebt »The Spell« dieses Jahr live auf den folgenden Tourdaten:

Tickets: https://www.cellardarling.com/shows

CELLAR DARLING

w/ BLANKET, APPEARANCE OF NOTHING

21.03. UK Sheffield – Foundry

23.03. UK Cardiff – The Globe

24.03. UK Birmingham – Hare & Hounds

26.03. UK Norwich – The Waterfront

27.03. UK Hull – The Welly 2

28.03. UK Glasgow – Audio

29.03. IRL Dublin – On The Rox

30.03. UK Manchester – Academy 3

31.03. UK London – The Jazz Café Camden

02.04. NL Utrecht – De Helling

07.04. I Pavia (PV) – Dagda Live Club

09.04. I Rome – Traffic Live Club

27.04. F Bruguières – Echoes & Merveilles Festival

02.05. CH Winterthur – Salzhaus

04.05. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

13. – 15.06. CH Interlaken – Greenfield Festival

CELLAR DARLING sind:

Anna Murphy – Gesang, Drehleier, Multi-Instrumentalist

Merlin Sutter – Schlagzeug

Ivo Henzi – Gitarre, Bass

Besucht CELLAR DARLING online:

www.cellardarling.com

www.facebook.com/cellardarlingofficial

www.twitter.com/cellar_darling

www.instagram.com/cellardarlingofficial/

www.vk.com/cellardarling

