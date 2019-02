In letzter Zeit was es äußerst ruhig um die schwedischen Metaller ENFORCER – zu ruhig! Doch nun ist das Quartett mit seinem fünften Studioalbum, das den Namen »Zenith« trägt und am 26. April 2019 via Nuclear Blast Records veröffentlicht wird, zurück. Die zehn brandneuen Hymnen werden die Fans aber nicht nur mit klassischen Tönen beglücken: Erneut haben auch neue Einflüsse Einzug erhalten, die den einzigartigen Sound der Truppe um interessante Facetten zu erweitern wissen. Zudem gibt Neu-Gitarrist Jonathan Nordwall mit dieser Platte seinen Studioeinstand.

Gitarrist/Sänger Olof Wikstrand kommentiert: „»Zenith« ist auf jeden Fall unser bislang ambitioniertestes Projekt. Ich schätze, dass wir insgesamt über zweieinhalb Jahre für dessen Songs, Produktion und Aufnahmen aufgewandt haben. Wir sind einfach überglücklich, das Album endlich von der Kette lassen zu können. Nehmt euch in Acht, der ‚Zenith Of The Black Sun‚ erwartet euch.“

Während die Schlagzeugaufnahmen in den Soundtrade Studios, Stockholm stattgefunden haben, wurde der Rest von »Zenith« in den Hvergelmer Studios, Arvika eingespielt. Produziert wurde das Werk einmal mehr von der Band selbst. Das dazugehörige Artwork stammt vom italienischen Künstler Velio Josto.

Weitere Details folgen in Kürze, seid gespannt!

ENFORCER live:

05.04. P Moita – Moita Metal Fest

06.04. CH Stans – Iron Force Festival

02.05. N Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival

04.05. B Izegem – Headbanger’s Balls Fest

06. – 09.06. D Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air *AUSVERKAUFT*

11. – 13.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

23./24.08. D Hallbergmoos – Trveheim Festival *AUSVERKAUFT*

Bestellt ENFORCERs letztes Studioalbum »From Beyond« hier: http://smarturl.it/ENFORCER-FromBeyond

Mehr zu »From Beyond«:

‚Undying Evil‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5EExbLCeUnI

‚Destroyer‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4785h6JSqNc

ENFORCER sind:

Olof Wikstrand | Gesang, Gitarre

Jonas Wikstrand | Schlagzeug, Piano, Keyboard

Tobias Lindqvist | Bass

Jonathan Nordwall | Gitarre

—

Weitere Infos:

www.facebook.de/enforcerofficial

www.nuclearblast.de/enforcer

Kommentare

Kommentare