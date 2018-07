capelight pictures präsentiert CHATOS LAND mit Charles Bronson in der Hauptrolle als deutsche Blu-ray-Premiere im Mediabook. Der brutale Spätwestern von 1972 markiert die erste Zusammenarbeit von Charles Bronson mit „Ein Mann sieht rot“-Regisseur Michael Winner. In den Nebenrollen glänzen Jack Palance und James Whitmore . Die brisante Rachegeschichte über das diskriminierte Apachen-Halbblut Chato, das sich gegen seine rassistischen Peiniger zur Wehr setzt, hat bis heute nichts von ihrer Wucht verloren.

Kurzinhalt:Das Apachen-Halbblut Chato (Charles Bronson) wird aufgrund seiner Abstammung im kleinen Westernstädtchen Arillo verspottet, diskriminiert und bedroht. Als ihn schließlich sogar der schießwütige Sheriff angreift, tötet Chato ihn aus Notwehr. Er kann fliehen, doch ein aufgebrachter Mob ist ihm bereits dicht auf den Fersen, angeführt vom skrupellosen Kriegsveteranen Quincey Whitmore (Jack Palance), der das Halbblut um jeden Preis hängen sehen will. Um ihn aus seinem Versteck zu locken, vergehen sich die Männer brutal an Chatos Frau und verbrennen seinen Bruder bei lebendigem Leibe. Chato schwört bittere Rache und lockt seine Verfolger in die raue Berglandschaft New Mexicos, die er wie seine Westentasche kennt – und macht die Jäger zu Gejagten …

CHATOS LAND ist ab 31.08. als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD) und als Single-DVD erhältlich.