Die Country-Rocker aus Atlanta veröffentlichen am 26.10. The Southern Ground Sessions und Find A Light – Tour Edition

12.10.2018 FRANKFURT – Batschkapp

13.10.2018 BONN – Harmonie

17.10.2018 MÜNCHEN – Tonhalle

20.10.2018 BERLIN – Huxley’s Neue Welt

21.10.2018 HANNOVER – Capitol

Blackberry Smoke kündigen einen brandneuen Akustik-Release an. The Southern Ground Sessions wird am 26.10. digital und als Vinyl erscheinen. Zusätzlich erscheint als CD am 26.10. die Find A Light-Tour Edition, die The Southern Ground Sessions als Bonus Tracks enthalten wird. Das Tracklisting liest sich wie folgt, neben fünf Akustikversionen von Find A Light Songs, gibt es außerdem, im Duett mit Amanda Shires, eine Coverversion von You Got Lucky von Tom Petty.

1. Run Away From It All

2. Medicate My Mind

3. Let Me Down Easy (feat. Amanda Shires)

4. Best Seat In The House

5. You Got Lucky (feat. Amanda Shires)

6. Mother Mountain (feat. Oliver Wood)

Die 13 Songs von Find A Light sind jedoch über jeden Zweifel erhaben. Blackberry Smoke haben also endlich „ihr“ Album. Den Support-Slot auf der Lynyrd-Skynyrd-Abschiedstour haben sie ja bereits kassiert. – ROCK HARD (9/10) Blackberry Smoke zeigen sich erneut als bewanderte Bewahrer des US-amerikanischen Roots Rock, die sich diesmal sogar ein paar sarkastische und ironisch-kritische Kommentare zur Lage der Nation und der Welt nicht verkneifen können. – METAL HAMMER (5/7) Ihr sechstes Studialbum Find A Light macht Hoffnung, dass die Welt weiterhin Bock auf schnörkellosen Southern-Country-Folk-Hardrock hat. Denn wenn nicht, verpasst man eine der besten Platten des noch jungen Jahres. – CLASSIC ROCK (8/10) Einmal mehr ein starker Auftritt einer selbstbewussten Truppe, die ihren Erfolgsweg unbeeindruckt voranschreitet. – ROCKS (9/10) Eine Jam-Session, die seit Jahrzehnten läuft…Hören, was die Saiten zu sagen haben: Die famose Southern-Rock-Band Blackberrry Smoke findet das Licht. – FAZ Das Erbe der Allman Brothers Band, ach was, der gesamten Soul-Hemisphäre beherrscht das Quintett um Charlie Starr aus dem Eff-Eff…Ihre fast furchterregende Souveränität hört man dem sechsten Album an. – VISIONS (9/12) Find A Light entpuppt sich als allen Referenzen zum Trotz eigenständiges und hochklassiges Werk. – LAUT.DE (4/5) Find a Light ist Blackberry Smoke in Bestform. Wer auf Southern und Hard Rock steht, greift bedingungslos zu. – COUNTRYMUSICNEWS.DE (4/5)

Das sechste Studioalbum des Quintetts beinhaltet 13 Songs, allesamt von Sänger/Gitarrist Charlie Starr geschrieben (oder in Kooperation geschrieben). Zusätzlich zu Starr und seinen Bandkollegen Richard Turner (bass/vox), Brit Turner (drums), Paul Jackson (guitar/vox) und Brandon Still (keyboards) gibt es dieses Mal auch einige Special Guests auf dem Album, wie Robert Randolph (I’ll Keep Ramblin’), Amanda Shires (Let Me Down Easy) und The Wood Brothers (Mother Mountain).

Zu Find A Light sagt Starr: „Das Album ist wie ein Schmelztiegel und zeigt eine breite Spanne an Sounds und Emotionen. So inspiriert und vielseitig waren wir bis jetzt noch nie.“

Wie üblich werden sie die kommenden Monate fast ausschließlich auf Tour verbringen (in den vergangenen Jahren spielten die Musiker bis zu 250 Shows pro Jahr). Im Juli spielt die Band beim Rambin‘ Man Fair Festival in England, nach Deutschland kommen sie im Oktober.

Find A Light ist der Nachfolger des 2016er-Albums Like An Arrow, das auf #8 in den UK-Charts, auf #12 in den US-Billboard-Charts und auf #31 in den deutschen Charts landete.

Zusätzlich zu ihrer Arbeit als Musiker sind Blackberry Smoke auch nach wie vor sehr aktiv bei diversen Wohltätigkeitsorganisationen und haben bis jetzt ca. $200.000 für die Kinderkrebsforschung gespendet.

Find A Light Tracklist:

Flesh And Bone (written by Charlie Starr) Run Away From It All (written by Charlie Starr, Keith Nelson) The Crooked Kind (written by Charlie Starr) Medicate My Mind (written by Charlie Starr, Travis Meadows) I’ve Got This Song (written by Charlie Starr) Best Seat In The House (written by Charlie Starr, Keith Nelson) I’ll Keep Ramblin’ feat. Robert Randolph (written by Charlie Starr, Robert Randolph) Seems So Far (written by Charlie Starr, Travis Meadows) Lord Strike Me Dead (written by Charlie Starr) Let Me Down Easy feat. Amanda Shires (written by Charlie Starr, Keith Nelson) Nobody Gives A Damn (written by Charlie Starr, Keith Nelson) Till The Wheels Fall Off (written by Charlie Starr) Mother Mountain feat. The Wood Bros (written by Charlie Starr)

