Die finnischen Metal-Superstars Children Of Bodom arbeiten derzeit am Nachfolger des sehr erfolgreichen I Worship Chaos Album aus dem Jahr 2015. Die Jungs starten heute in ihrem eigenen Danger Johnny Studio zusammen mit Produzent Mikko Karmila die Arbeiten an ihrem bereits zehnten Studioalbum.

Die Band kommentiert:

„Attention Hate Crew!

We’re excited to inform you that the recording of COB album no. 10 starts tomorrow with Mikko Karmila at our very own Danger Johnny Studios. Frequent updates coming through Instagram and Facebook so make sure to follow both channels!“

Weitere Infos gibt es in Kürze – seid gespannt!

Children Of Bodom live:

07.06. FIN – Hyvinkää – Rockfest

23.06. FR – Clisson – Hellfest

06.07. ROM – Bucharest – Metalhead Meeting

14.07. SW – Gävle – Gefle Metal Festival

22.07. FIN – Oopperajuhlat Savonlinna – Savonlinna Opera Festival

27.07. SLO – Tolmin – MetalDays

02.-04.08. DE – Wacken – Wacken-Open-Air

08.-11.08. ES – Villena – Leyendas Del Rock

11.08. NL – Leeuwarden – Into The Grave Festival

Holt Euch I Worship Chaos hier.

Digital gibt es das Album hier.

Mehr zu I Worship Chaos:

Horns OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Xddc3AjyAp0

Morrigan OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jm3kDrBTlt8

I Hurt OFFIZIELLER TRACK & LYRICS: https://www.youtube.com/watch?v=RKquDyJYQWg

I Worship Chaos OFFIZIELLER TRACK & LYRICS: https://www.youtube.com/watch?v=Bhhqmk6Koj4

Morrigan OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=7Ha8adzWPP4

Weitere Infos:

www.cobhc.com

www.facebook.de/childrenofbodom

www.nuclearblast.de/childrenofbodom

