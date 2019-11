Children Of Bodom: veröffentlichen neues animiertes Video

Die finnischen Metal-Legenden Children Of Bodom haben einen neuen, animierten Videoclip zum Song Hexed veröffentlicht, dem Titeltrack ihres zehnten Studioalbums.

Die RMIT University in Melbourne, Australien hat in den letzten 13 Wochen an diesem Video gearbeitet. Dabei ist ein düsterer und komplett animierter Clip entstanden. Knapp 3000 Arbeitsstunden haben die Produzenten Aaron McLoughlin & Simon Norton zusammen mit ihrem Team in den Videoclip gesteckt.

Aaron berichtet über die Produktion:

„Wie immer entwickeln wir gerne etwas, das zu der jeweiligen Band passt. Bei COB haben wir uns sehr an den Lyrics des Songs und am beeindruckenden Cover-Artwork orientiert. Wir haben beschlossen, dass eine Art schwarz-weißer Horrorfilm hier passend wäre – natürlich an einem See. Da es ein sehr schneller Song ist, war es eine spaßige Herausforderung, hier passend zur Musik eine filmische Geschichte zu erzählen. Die Animationsstudenten der RMIT University in Melbourne, Australien, gehören zu den talentiertesten Nachwuchsstars der Welt, und ich denke, sie haben bei diesem Projekt hervorragende Arbeit geleistet. Animierte Metallvideos machen an der Universität so viel Spaß, und das Team fühlte sich sehr geehrt, diesen Film für Children Of Bodom zu kreieren.“

Henkka sagt dazu:

„Es ist so cool, ein Video von einem meiner Lieblingsstücke des Albums zu haben. Und die Tatsache, dass es von Aaron und seinen 25 Studenten in Australien erstellt wurde, ist noch cooler. Die schwarz-weiße ruhige Stimmung passt perfekt zu diesem nicht ganz so ruhigen Song. Der See und seine Spiegelung bilden ein perfektes Ende dafür.“

Schaut Euch das Video hier:

Das aktuelle Studioalbum Hexed ist weltweit in die Charts eingestiegen.

Hexed wurde wieder, mit Ausnahme der Keyboards, in den Danger Johnny Studios (Finnland) zusammen mit Mikko Karmila (I Worship Chaos, Halo Of Blood, Hatebreeder, Follow The Reaper & Hate Crew Deathroll) aufgenommen, der das Album gemeinsam mit der Band produzierte. Janne Wirman nahm die Keyboards in den Beyond Abilities Studios auf. Gemixt und gemastert wurde die Platte in den Finnvox Studios in Helsinki.

Children Of Bodom Tourdates:

w/ Brymir, Bloodred Hourglass

05.12. FIN Seinäjoki – Rytmikorjaamo

06.12. FIN Oulu – Club Teatria

07.12. FIN Tornio – Club Teatria

10.12. FIN Helsinki – Tavastia-klubi

11.12. FIN Tampere – Pakkahuone

12.12. FIN Turku – Logomo

13.12. FIN Jyväskylä – Lutakko *Sold Out*

14.12. FIN Jyväskylä – Lutakko *Sold Out

