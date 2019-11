Laura Cox: kommt mit explosiver, zweiter Single „Fire Fire“ vom neuen Album „Burning Bright“

“Fire Fire, ain’t gonna burn the hell out of my Fire Fire”, singt Laura Cox auf ihrer neuen Single Fire Fire, die als Inspiration für den Titel ihres zweiten Albums Burning Bright diente. Die Sängerin/ Songwriterin/ Gitarristin zählt diesen Track zu den Stärksten des Albums. Laura erzählt: „Als ich den Song schrieb, kam mir sofort William Blakes Gedicht The Tyger in den Kopf. Da heißt es: ‚Tyger, Tyger, burning bright‘. Ich erkenne große Ähnlichkeit zwischen Blakes Gedicht und Fire Fire.“

Zusammen mit der Veröffentlichung von Fire Fire kann auf Laura Cox‘ erfolgreichem YouTube-Kanal zudem eine ganz besondere Version des Fire Fire-Solos angesehen werden. Das Video ist hier zu sehen:

Laura Cox – Fire Fire Solo: https://youtu.be/A8onieB6gNs

Ihr kommendes, zweites Album Burning Bright ist „high voltage Rock ’n‘ Roll” im Stil von AC/DC und Danko Jones meets Joan Jett, gemischt mit Southern- und Blues-Einflüssen. Burning Bright wurde in den legendären ICP Studios (Johnny Hallyday, The Cure, Vanessa Paradis, Solomon Burke) aufgenommen. Unterstützt von einer grandiosen Band, und dem Mastering des großartigen Howie Weinberg (Aerosmith, Oasis, The White Stripes), bietet Burning Bright 10 explosive Rock Songs, die das großartige Talent der jungen Künstlerin außer Frage stellen.

Burning Bright wird als CD und digital am 8. November 2019 via earMUSIC erscheinen.

Burning Bright Tracklist:

1. Fire, Fire

2. Bad Luck Blues

3. Last Breakdown

4. Looking Upside Down

5. Just Another Game

6. Here´S To War

7. Freaking Out Loud

8. As I Am

9. River

10. Letters To The Other Side

Das Album kann hier vorbestellt werden: https://LauraCox.lnk.to/Burning_Bright

Official Website: https://www.lauracoxband.com

Official Facebook: https://www.facebook.com/lauracoxofficial/

Official Youtube: https://www.youtube.com/user/lowa91

Official Instagram: https://www.instagram.com/lauracoxofficial/

Burning Bright Tour 2019:

15.11.2019, Hamburg – Bahnhof Pauli (Klubhaus) Spielbudenplatz

16.11.2019, Udestedt / Erfurt – Winterblues Festival

29.11.2019, Idar Oberstein – Blues Nacht Spezial

… wird in 2020 fortgesetzt!