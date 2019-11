Dust & Bones: neues Video „Get The World Sucker“ vom Album “The Great Damnation Stereo Parade“

Am 23.08.2019 erschien das neue Album der „High Energy Dirt Rocker“ aus Baden Württemberg. Am 1. November 2019, 12:00 Uhr, feiert das neue Video Get The World Sucker, dem Album Opener von The Great Damnation Stereo Parade Youtube Premiere.

Das Video wurde u.a. bei der Headliner Release Show beim Dalmstock Open Air aufgenommen.

CD im Shop: https://tinyurl.com/EPR-Dustnbones

Digital:

https://www.amazon.de/Great-Damnation-Stereo-Parade/dp/B07V3NLB8H

https://open.spotify.com/album/44Wddii6Jt9rdBgk5WNThT?si=CoVxgoPsSxOdrLep_w6Mkg

Dust & Bones sind:

Dirk Ertelt – Guitars

Bernd Biedenbach – Guitars

Thorsten Klöpfer – Vocals, Bass

Sven Vöhri – Vocals

Jarle Boe – Drums

Mehr Infos:

www.dustandbones.de

www.facebook.com/DustAndBonesBand