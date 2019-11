Phil Campbell: spricht über ‚Straight Up [feat. Rob Halford]‘

Der legendäre langjährige Motörhead-Gitarrist Phil Campbell hat letzten Freitag sein Debütsoloalbum Old Lions Still Roar via Nuclear Blast auf den Markt gebracht. Heute spricht der Kultmusiker in einem neuen Trailer über seine aktuelle Single Straight Up, die mit Judas Priests unverkennbarem Sänger Rob Halford am Mikrofon aufwartet

Schaut euch hier das offizielle Lyricvideo zu Straight Up [feat. Rob Halford] an:

Phil kommentiert: „Den ‚Metal-Gott‘ Rob Halford habe ich schon immer bewundert. Mit seinem markanten Gesang und seiner Bühnenpräsenz weiß er seit Jahrzehnten junge und alte Rock-Fans auf der ganzen Welt zu begeistern. Daher ist es eine umso größere Ehre, dass ich gemeinsam mit ihm einen Song schreiben konnte!“

Des Weiteren haben Phil Campbell And The Bastard Sons ihre EK/UK-Tour gestartet, auf der sie ihren Fans u.a. auch einige Tracks des oben erwähnten Albums präsentieren. Unterstützt werden sie dabei von King Creature (nur in Großbritannien!) und Leader Of Down (nur in Europa!). Alle Termine findet ihr unten, Tickets sind unter http://www.philcampbell.net erhältlich.

Holt euch Old Lions Still Roar hier: http://www.nuclearblast.com/philcampbell-olsr

Hört euch Straight Up [feat. Rob Halford] und weitere Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Das Album bietet u.a. Gastbeiträge renommierter Künstler wie Dee Snider, Rob Halford und Alice Cooper.

Mehr Old Lions Still Roar:

These Old Boots [feat. Dee Snider] Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=S1fOGac2Xso

Swing It [feat. Alice Cooper] Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=T2KCPboU39U

Trailer #1 – Über These Old Boots [feat. Dee Snider]: https://www.youtube.com/watch?v=5w7LAwBkz2Q

Trailer #2 – Die Entstehung des Albums: https://www.youtube.com/watch?v=X1oILmXbHbM

Trailer #3 – Der Mix des Albums: https://www.youtube.com/watch?v=8F8aiYu6olU

Trailer #4 – Über Swing It: https://www.youtube.com/watch?v=GufCt1L0_0A

Old Lions Still Roar – Tracklist:

01. Rocking Chair [feat. Leon Stanford]

02. Straight Up [feat. Rob Halford]

03. Faith In Fire [feat. Ben Ward]

04. Swing It [feat. Alice Cooper]

05. Left For Dead [feat. Nev MacDonald]

06. Walk The Talk [feat. Danko Jones & Nick Oliveri]

07. These Old Boots [feat. Dee Snider]

08. Dancing Dogs (Love Survives) [feat. Whitfield Crane]

09. Dead Roses [feat. Benji Webbe]

10. Tears From A Glass Eye [feat. Joe Satriani]

Phil Campbell And The Bastard Sons live:

Old Lions Still Tour

w/ King Creature

30.10. UK Glasgow – Classic Grand

01.11. UK Manchester – Rebellion *Ausverkauft*

02.11. UK London – The Dome

03.11. UK Norwich – Epic Studios

04.11. UK Nottingham – Rescue Rooms

06.11. UK Southampton – Engine Rooms

07.11. UK Wolverhampton – KK’s Steel Mill

08.11. UK Exeter – Phoenix

09.11. UK Cardiff – Tramshed

w/ Leader Of Down

29.11. D Köln – Gebäude 9

30.11. D Hamburg – Logo *Ausverkauft*

01.12. D Berlin – Bi Nuu

02.12. D Nürnberg – Hirsch

04.12. D Dresden – Beatpol

05.12. D München – Backstage (Halle)

06.12. D Frankfurt – Das Bett

07.12. D Oberhausen – Nikolaut Winterfestival*

*nur PCATBS

2020:

29. – 31.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival (Motörhead-Set)

29. – 31.05. UK Lincolnshire – Call Of The Wild

02./03.10. D Geiselwind – Monster Festival

Weitere Infos:

www.philcampbell.net

www.facebook.de/philcampbellatbs

www.instagram.com/phil_campbell_and_the_bs

www.twitter.com/pcatbs

wwww.nuclearblast.de/philcampbell