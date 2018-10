Freedom Call Mastermind Chris Bay veröffentlichte am Donnerstag seine vierte Single und das dazugehörige Video zum Song „Silent Cry“. Der Song wird unterstützt durch die Sängerin Sonja Höllering und befindet sich auch auf seinem ersten Solo Album „Chasing The Sun“.

Das Video ist hier zu sehen:

Chris Bay zum Video und dem Song: „Liebe Freunde, ein ganz besonderes Werk ist vollbracht. Hier ich möchte euch den brandneuen Videoclip „Silent Cry“ von meinem Soloalbum „Chasing the Sun“ vorstellen. Bei diesem Titel beherrschen Melancholie und Gefühl die musikalische und textliche Seele. Vielleicht gerade deshalb liegt mir der Song „Silent Cry“ ganz besonders am Herzen. Aus einer scheinbar heilen Welt der Geborgenheit und der alltäglichen Gewohnheit herausgerissen, verspürt man manchmal das tiefe emotionale Verlangen nach etwas Mächtigem, was mit Worten aber nicht ausgedrückt werden kann…den „Silent Cry“. Mit stimmgewaltiger Unterstützung von der bezaubernden Sängerin Sonja Höllering wurde der Videoclip vor einer aufwändigen Kulisse und mit vielen liebevoll arrangierten Details gedreht.

Als Produzent stand niemand Geringeres als ihr Ehemann Franz Höllering hinter der Kamera und hat meine persönliche Vision von diesem Song treffend und empathisch auf die Leinwand gebracht. Vielleicht werden sich ja einige von euch in dieser Art von Illusion wiedererkennen.“

Das Solo Album „Chasing The Sun“ erschien im Februar 2018 als CD, Download und Stream: https://ChrisBay.lnk.to/Chasin gTheSun

CHRIS BAY live 2018 special guest für AXEL RUDI PELL 24.10. AT-Wien – Szene

30.10. Langen – Neue Stadthalle Chris Bay solo

16.12. Mannheim – Kolbenhalle mit Geoff Tate)

