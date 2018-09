Seit ihrer Rückkehr auf die Bühnen dieser Welt im Rahmen des Frost & Fire Festivals 2016 in Ventura, CA, haben Cirith Ungol einen Haufen erfolgreicher Shows in Europa absolviert.

Aufgrund der enthusiastischen Reaktionen und dank der riesigen Nachfrage, haben sich Cirith Ungol dazu entschlossen, einen neuen Song zu schreiben und aufzunehmen. Cirith Ungol präsentieren stolz die erste Studioaufnahme seit Paradise Lost von 1991!

Die Band selbst kommentiert den Track wie folgt: „Witch’s Game wurde für den kommenden Animationsfilm Planet Of Doom geschmiedet. Seit unserer Wiedervereinigung im Jahr 2015 gab es immer die Frage, ob wir neues Material veröffentlichen würden. Es war auch immer in unseren Hinterköpfen und als wir gefragt wurden, einen Song zu schreiben, der in diesem fantastischen Film enthalten sein würde, waren wir uns einig. Wir hatten bereits damit begonnen, Material für unser fünftes Studioalbum zusammenzutragen und dies war eine perfekte Gelegenheit, unsere Hufe zurück in den Feuersee zu tauchen! Wir sind alle sehr gespannt auf die Zukunft der Band und hoffen, dass euch dieses Stück gefällt, das wir in unserer geheimen Höhle gebraut haben!“

Hört euch Witch’s Game jetzt HIER an und bestellt euch eure Kopien bei EMP oder in unserem ebay-store! Die B-Seite enthält eine Liveversion von Doomed Planet.

Verfügbare Versionen:

– 180 g black vinyl

– Rusty colored marbled vinyl (ltd. 500)

– Pastel orange/Red marbled vinyl (ltd. 300)

– Orange w/brown circle vinyl (ltd. 200, High Roller exclusive)

– Clear dark brown marbled vinyl (ltd. 100; band exclusive)

– Dead gold marbled vinyl (ltd. 300 – US exclusive)

– Picture Disc (ltd. 500)

