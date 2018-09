Hell:On Hell Chains Europatour – Support Corova am 27.09.2018 im Florinsmarkt, Koblenz (Vorbericht)

Hell:On Hell Chains Europatour – Support Corova am 27.09.2018 im Florinsmarkt, Koblenz (Vorbericht)

Künstler: Hell:On, Corova

Ort: Florinsmarkt, Koblenz

Datum: 27.09.2017

Genre: Thrash Metal, Death Metal; Doom Metal

Kosten: 7 Euro

Veranstalter: Metallurg Booking

Link: https://www.facebook.com/events/2002328553161528/

Der 27.09.2018 lässt die Metaler in und um Koblenz aufhören. Denn an diesem Tag werden Hell:On den Florinsmarkt, den altehrwürdigen Laden in der Altstadt von Koblenz, zur Metalhölle machen. Supportet werden sie von der Koblenzer Doom / Sludge Legende Corova.

Hell:On dürften neben Jinjer, die momentan in aller Munde sind, der heißeste Metal Export aus der Ukraine sein. Hell:On sind auf ihrer Hell Chains Europatour und erfreulicherweise konnte Jochen vom Florinsmarkt sie für einen Gig in seiner Location gewinnen. Hell:On sind im Florinsmarkt keine Unbekannten. Hier durften sie sich in der Vergangenheit bereits ihrer Fesseln entledigen und einen höllischen Gig ihrer Mischung aus Death Metal und Thrash Metal hinlegen.

Supportet werden Hell:On von der Koblenzer Doom / Slugge Legende Corova. Für die Fans dieses Genres sind Corova eine ganz heiße Nummer. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Jungs von Corova werden sicherlich das Feuer für Hell:On entfachen. Der äußerst spannende Mix aus Metal, Sludge und Hardcore ist geradezu ideal hier im Florinsmarkt eine tolle Atmosphäre zu schaffen. Corova kann ich jedem Doom / Sludge Fan empfehlen. Da dürften sich auch die Fans angesprochen fühlen, die solche Bands wie Crowbar, Eyehategod oder Grim van Doom mögen.

Auf jeden Fall ist die Metalhölle im Florinsmarkt in Koblenz am 27.09.2018 für Fans der Genres Thrash, Death, Doom und Sludge vorbereitet. Hier kann man sich ein nicht alltägliches Liveerlebnis mitnehmen. Time For Metal wird auf jeden Fall dabei sein!

Die Karten können ab sofort im Florinsmarkt an der Theke, oder am Abend des Events, für schlappe 7 Euro erworben werden.

