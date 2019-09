Coast Rock 2019: das Festival steigt dieses Wochenende in Hinte bei Emden

Seit 2016 steigt in Ostfriesland das Coast Rock Festival, welches an diesem Wochenende wieder die Tore in Hinte bei Emden öffnet. Dafür wurden nationale und internationale Metal Acts eingeladen. An der Spitze die deutsche Thrash Metal Legende Tankard die nicht nur für eine kalte Bier dusche sorgen wird. Erstmals kann man an der Halle auch gegen einen kleinen Beitrag zelten. Alle Informationen findet ihr hier in unserem Vorbericht!

Bands: Tankard, The Spirit, Master, The Idiots, Blood Fire Death, Disabuse, Blixxem, Modo, Blackdraft

Ort: Live Music Center Emden, Hinte

Datum: 28.09.2019

Kosten: 25,30 € VVK, 30,00 € Abendkasse

Die Running Order liest sich wie folgt und kann mit einem klick vergrößert werden!

