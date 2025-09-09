Cold Steel: kündigen Debütalbum „Discipline & Punish“ an

Die in Tampa ansässigen Hardcore-Thrasher Cold Steel freuen sich, ihr Debütalbum Discipline & Punish anzukündigen. Produziert von Arthur Rizk (unter anderem bekannt durch Power Trip und Blood Incantation), wird das neue Full-Length-Album am 7. November über Spinefarm veröffentlicht.

Anlässlich der Album-Ankündigung veröffentlichen Cold Steel auch eine kraftvolle neue Single mit dem Titel No Escape. Seht euch das dazugehörige Video hier an:

Zu der neuen Single äußern sich Cold Steel: „No Escape focuses on the struggle of being yourself, the trap of becoming something you’re not, and the balance between being authentic and survival. We didn’t choose to be here, but we can choose how we play the game. We’re conditioned not to question the things around us, to fall in line and bury emotions deep. We build walls so high that we can no longer see our way out. There’s a lot in this track about identity, pressure, control, and realizing that if you don’t confront what you’ve been running from, it will eventually catch up to you.“

Der aggressive Hardcore-Thrash-Metal von Cold Steel macht auf Discipline & Punish, ihrem Debütalbum bei Spinefarm, keine Gefangenen. Um das Album zum Leben zu erwecken, zog die Gruppe nach Philadelphia und arbeitete mit Produzent Arthur Rizk (unter anderem Blood Incantation, Power Trip, Cavalera) zusammen. Im Studio ließen sie sich von Einflüssen wie Metallica, Machine Head und Slipknot inspirieren, während sie ihren eigenen charakteristischen Sound schärften und festigten.

Zur Produktion und dem Mixing von Discipline & Punish sowie zur Zusammenarbeit mit Cold Steel äußert sich Arthur Rizk: „Working with Cold Steel was a lot of fun, mainly because of their attitude towards making the record. They were fully immersed and willing to go down every avenue until something memorable was achieved. Getting to collaborate with Matt Heafy was a killer experience for everyone, as he encouraged and helped with a lot of decisions. Coming from a super successful artist, that kind of validation kept the process powerful.“

Matt Heafy von Trivium, der zur Vorproduktion und den Arrangements beitrug und die Band beriet, sagt: „Cold Steel are a band who could change the face and sound of heavy music. Their sound defies barriers: metal kids like them, punk kids like them, hardcore kids like them. They live authentically and unapologetically in their own world and are ready to show the masses what they do best – and that’s being themselves. Get into Cold Steel if you haven’t… now.“

Discipline & Punish – Trackliste:

1. No Escape

2. Protocol

3. Front To Enemy

4. Blacksmith Of Damnation

5. Killing Season

6. Vantage Point

7. Return To Agony

8. Fever Dreaming

9. Smoking Mirrors

10. The Coldest Death

Cold Steel präsentieren eine unermüdliche Fusion aus Thrash-Riffs, Hardcore-Breakdowns und Metalcore-Power, die sie als „Aggressive Metal“ bezeichnen. Die Band wurde im Jahr 2021 gegründet. Sie konnten schnell eine Fangemeinde aufbauen, dank ihrer explosiven frühen EPs Will Of Spiritual Cleansing (2021) und Deeper Into Greater Pain (2023), die beliebte Tracks wie Bad Beat, Evil Eye und Full Tilt enthielten.

Ihr viertes Konzert war ein besonderes Highlight, da sie für Trivium eröffnen durften, was durch eine Fanabstimmung ermöglicht wurde. Seitdem standen sie auch mit Größen wie Obituary und Weekend Nachos auf der Bühne. Bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte und ihren kompromisslosen Sound, erwecken Cold Steel nun ihr nächstes Kapitel unter dem Banner von Spinefarm mit dem Debütalbum Discipline & Punish zum Leben.

Cold Steel sind:

Jose Menendez – Gesang

Rafael „Rafi“ Carbonell – Gitarre

Shawn Wallen – Gitarre

Janpierre Mojica – Bass

Rafael Calderon – Gitarre

Brandon Thrift – Schlagzeug

Cold Steel online:

