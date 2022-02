Cold Years: kündigen erste Headliner-Tour an

Die schottischen Rock ’n‘ Roll-Könige Cold Years haben ihre brandneue Single Kicking & Screaming veröffentlicht und kommen ab Mai zu uns nach Deutschland auf Tour! Nach ihrem umjubelten Deutschland-Debüt im September 2020 in Hamburg kommt das Trio aus Aberdeen nach Trier (10.05.), Köln (11.05.), Hannover (18.05.), Berlin (19.05.) und Hamburg (21.05.) Mai 2022. Außerdem treten Cold Years am 6. August 2022 während des Rock Auf Der Burg-Open Airs in Königstein auf.

Tickets sind ab sofort unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Kicking & Screaming ist eine energiegeladene Punkrock-Hymne, die davon handelt, dass man sein Leben und seine Umwelt zum Besseren verändern sollte. Sam Ogden von Static Dress spielt das Schlagzeug. „In diesem Lied geht es darum, aus einer wirklich giftigen Umgebung herauszukommen. Ob es eine Beziehung, ein Job oder ein Zuhause ist, es geht darum, das aus deinem Leben zu entfernen, weil du etwas Besseres verdient hast. Dann ist es wie ‚bang‘, du findest plötzlich etwas, das Welten entfernt ist und das Leben scheint einfach so viel besser zu sein. Ich war schon so oft in meinem Leben in schlimmen Situationen und konnte keinen Ausweg sehen, aber jetzt bin ich viel positiver gestimmt. Man muss kämpfen oder flüchten, man muss Risiken eingehen und das tun, was für einen selbst am besten ist.“

Währenddessen räumen Cold Years in den Radio Deutschland Rock Charts ordentlich ab! Die Single 62 kletterte bis auf #3, Nights Like This erreichte #6, Life With A View #13, Good As Hell #3 und die vorherige Singleauskopplung Home #5.

Home ist eine bittersüße Hymne auf die Heimatstadt, die Punk mit herzlichem Blue-Collar-Rock ’n‘ Roll verbindet, so als würden Against Me ein Bier mit den Foo Fighters trinken gehen. „Home erzählt von den Tücken des Aufwachsens in kleinen Orten. Die Industrie ist im Niedergang, die Einkaufszentren stehen leer, Aberdeen ist eine verlassene, schmutzige Geisterstadt, aber ich liebe sie. Ich liebe meine Heimat und ich liebe die Menschen dort.“

Cold Years von der Kritik gefeiertes Debütalbum Paradise erhielt Support von Kerrang (#42 Top 50 Alben des Jahres 2020), Rock Sound, Upset, Alt Press, NPR, American Songwriter, Visions (DE) und vielen mehr!

Jede Menge positive Erfolge durfte die Band durch Playlist-Platzierungen feiern. Darunter u.a. New Punk Tracks, The Punk List, All New Rock, Rock Rotation, Pop Punk’s Not Dead, Covered In Punk, New Noise, The Scene, NMF Suomi, VOLUME SUOMI.

Paradise hat es sogar in die UK Indy Charts geschafft: #36, Indy Breakers Chart: #7, Schottische Album Chart: #16, Deutsche Metal Rock Chart: #17 sowie iTunes #4 (Rock) und #21 (All Genres) Chart. 4x Top 15 Rock Radio Hits in Deutschland mit BBC Radio 1’s Daniel P Carter & Kerrang Radio unterstützen die Band.