Amorphis: sprechen über die Gesangsaufnahmen und Lyrics in neuer Studiodoku-Episode

Am 11. Februar erblickt Amorphis‘ neues Werk Halo endlich die rar gesähten Lichtstrahlen des aktuellen Winters und schließt die konzeptionelle Albumtrilogie, die sich aus den Vorgängerscheiben Under The Red Cloud und Queen Of Time zusammensetzt, mit einem gigantischen Finale ab.

Filmemacher Sam Jamsen hat die Finnen mehrmals im Studio besucht, um eine Kurzdokumentation über den kommenden Longplayer zu drehen und heute enthüllt die Band einen Part, in dem Vokalist Tomi Joutsen über seine Gesangsaufnahmen mit Jonas Olsson und Jens Bogren berichtet und darüber spricht, weshalb er auf diesem Album wiederum ehr Growls verwendet und wie die Liedtexte von Pekka Kainulainen entstanden.

Seht die neue Episode hier:

Bestellt das neue Album physisch vor oder streamt die Singles hier: https://music.atomicfire-records.com/halo.

Sichert euch hier zudem Amorphis‘ limitierte On The Dark Waters-7″: https://shop.atomicfire-records.com/product/43160/on-the-dark-waters-blue-white-vinyl.

Unsere Time For Metal Redakteure Kay L und Christian K. konnten schon in das neue Album reinhören und waren sich ziemlich einig in der Bewertung, die sie vergeben haben. Hier könnt ihr nachlesen, was sie in ihrem gemeinsamen Review über Halo geschrieben haben: