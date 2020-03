Eventname: Coma Rossi – Live & Acoustic With Tom

Band: Coma Rossi

Ort: Facebook (https://www.facebook.com/comarossimusic/)

Datum: 21.03.2020, 17:30 Uhr

Genre: Progressive Rock

Tonight, here on FB. Tom will play a few songs from the album. Tune in at 11pm IST (or 5.30pm GMT).