Conception: kündigen neues Album für den 3. April an

Die norwegischen Hardrocker Conception sind startklar, ihr neues Album “State of Deception” am 3. April 2020 zu veröffentlichen – ihr erstes Full-Length-Release seit über zwei Jahrzehnten. Als Nachfolger der erfolgreichen EP “My Dark Symphony” aus 2018 wird dieses Album erneut über das bandeigene Label Conception Sound Factory erscheinen und von einer umfangreichen Europatour begleitet. In den vergangenen 20 Jahren sind die Bandmitglieder Roy Khan, Tore Østby, Ingar Amlien und Arve Heimdal enge Freunde geblieben, mit der diesjährigen Albumveröffentlichung schließt sich der Kreis der Evolution der Band.

Leadsänger Roy Khan: “Die Resonanz der Fans hat es fast unumgänglich gemacht, eine neue Platte aufzunehmen, sie wären auf die Barrikaden gegangen, wenn wir das nicht gebracht hätten! Wir sind mächtig stolz darauf, was wir hier geschaffen haben. Ich glaube sogar, dass es das Beste ist, woran wir je beteiligt waren. Wir können es kaum erwarten, das mit allen zu teilen!”

Die Tatsache, dass das Album vollständig von Fans finanziert wurde, spiegelt den Wunsch der Band nach einer möglichst direkten Beziehung zu ihren Anhängern wider. Darüber hinaus ist “State of Deception” selbst produziert, profitiert von den herausragenden Skills von Stefan Glaumann (Rammstein, Within Temptation, Europe, etc.) und umfasst neun Songs. Gitarrist Tore Østby erklärt weiter: “Dieses neue Album aufzunehmen war ein emotionaler und aufregender Prozess, wir haben uns tiefer denn je in das Herz und die Seele der Band gegraben. Das Resultat ist dynamisch und intensiv, es fühlt sich wirklich an als wäre es uns gelungen, das, was Conception 2020 ausmacht einzufangen!”

“State of Deception” hält die für Conception typische Weite der progressiven Sounds perfekt fest, vom symphonischen Melodrama bis zur Rockriff-Utopie, und auch die herausragende Amaranthe-Sängerin Elize Ryd wird auf einem Track des Albums zu hören sein.

Tracklist:

1. In Deception

2. Of Raven And Pigs

3. Waywardly Broken

4. No Rewind

5. The Mansion

6. By The Blues

7. Anybody Out There

8. She Dragoon

9. Feather Moves (remastered)

Conception 2020 Tourdaten: 4. APRIL – GJØVIK, NORWEGEN (FRISCENA)

24. APRIL – STOCKHOLM, SCHWEDEN (FRYSHUSET)

7. MAI – BARCELONA, SPANIEN (SALAMANDRA)

8. MAI – MADRID, SPANIEN (SHOKO)

9. MAI – LISSABON, PORTUGAL (LISBOA AO VIVO)

14. MAI – AMSTERDAM, NIEDERLANDE (MELKWEG OZ)

15. MAI – PARIS, FRANKREICH (LA MAROQUINERIE)

16. MAI – ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBURG (ROCKHAL)

17. MAI – ZÜRICH, SCHWEIZ (DYNAMO)

30. MAI – OSLO, NORWEGEN (ROCKEFELLER) Tickets: https://conceptionmusic.com/tour/

