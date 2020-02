Darker Half: kündigen neues Album an

Die Melodic Power Metaller Darker Half aus Australien werden bereits Ende März 2020 ihr neues Album „If You Only Knew“ bei Massacre Records veröffentlichen!

Der Sound der Band – bestehend aus Sänger/Gitarrist Vo Simpson, Gitarrist Daniel Packovski, Bassist Simon Hamilton und Drummer Dom Simpson – ist tief im traditionellen Heavy Metal verwurzelt, drückt aber dennoch gewaltig im Gesicht!

Aber das ist noch nicht alles! Weiter unten könnt ihr bereits das Frontcover des kommenden Albums begutachten, das von Karim König designt wurde und auf dem Gemälde „Stańczyk“ des polnischen Malers Jan Matejko basiert.

Gemischt wurde „If You Only Knew“ von Chris Themelco in den Monolith Studios, das Mastering übernahm Thomas „Plec“ Johansson im The Panic Room Studio.

Europäische Fans der Band haben zusätzlich Grund zur Freude, denn im April supporten Darker Half, zusammen mit Demonhead, niemand geringeren als Geoff Tate bei ausgewählten Terminen seiner Europatour! Die Termine sind unten verfügbar.

Weitere Albumdetails werden demnächst enthüllt, ebenso wie der erste Single.