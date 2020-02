Sepultura: landen mit neuem Album »Quadra« weltweit in den Charts!

Sepulturas von Presse und Fans gleichermaßen gefeiertes neues Studioalbum, »Quadra«, ist am 07. Februar via Nuclear Blast erschienen. Heute kann die Band bekanntgeben, dass das Werk in zahlreichen Ländern rund um den Globus in den Charts gelandet ist: So hat »Quadra« den Brasilianern u.a. ihre bislang höchsten Platzierungen in Deutschland (#5) und der Schweiz (#13) beschert. Die Ergebnisübersicht befindet sich unten!

Andreas Kisser dazu: „Ich bin sehr glücklich mit der überwältigenden Resonanz für Quadra, unsere Fans haben ihre Gefühle auf sehr emotionale Art und Weise ausgedrückt. Inzwischen haben uns die ersten Chartsergebnisse erreicht und ich möchte allen für die Liebe und die Unterstützung danken, dies ist ein fantastischer Beginn des Quadra Zyklus, wir sehen uns unterwegs!“

»Quadra« – weltweite Chartergebnisse:

#1 Brasilien (iTunes Charts)

#5 Deutschland

#5 Vereinigtes Königreich (Rock Charts)

#7 Finnland

#13 Schweiz

#17 Österreich

#23 Polen

#26 Frankreich

#28 USA (Hard Rock Charts)

#50 Italien

#54 Belgien (VL)

#59 Belgien (WA)

#112 Australien

1. Isolation 2. Means To An End 3. Last Time 4. Capital Enslavement 5. Ali 6. Raging Void 7. Guardians Of Earth 8. The Pentagram 9. Autem 10. Quadra 11. Agony Of Defeat 12. Fear; Pain; Suffering

Album Trailer #1:Album Trailer #2:Album Trailer #3:Album Trailer #4:Behind The Music Trailer #1: https://youtu.be/NefZCTcW6r4 Behind The Music Trailer #2: https://youtu.be/5C2Mv5F5Aqc Behind The Music Trailer #3:

—–

Um das Album der Öffentlichkeit ausgiebig vorzustellen, startet die Band ihre Nordamerika „Quadra“ Tour mit Sacred Reich, Crowbar, Art Of Shock am 18. März in San Diego. Tickets und VIP Pässe sind hier erhältlich:

www.sepultura.com.br

Sepultura live 2020:

»Quadra Tour«

w/ Sacred Reich, Crowbar, Art Of Shock

18.03 USA San Diego, CA – House of Blues

19.03 USA Los Angeles, CA – The Mayan Theatre

20.03 USA Berkeley, CA – UC Theatre

21.03 USA Sacramento, CA – Ace of Spades

23.03 USA Denver, CO – Summit

24.03 USA Iowa City, IA – Wildwood Saloon

26.03 USA Minneapolis, MN – Varsity Theater

27.03 USA Milwaukee, WI – Rave II

28.03 USA Chicago, IL – House of Blues

29.03 USA Detroit, MI – Harpos Concert Theatre

30.03. CDN Toronto, ON – The Opera House

01.04. CDN Montréal, QC – L’Astral

02.04. USA Boston, MA – Paradise Rock Club

03.04. USA Pittsburgh, PA – The Rex Theater

04.04. USA Brooklyn, NY – Warsaw

06.04. USA Cleveland, OH – House of Blues

07.04. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

08.04. USA Baltimore, MD – Soundstage

09.04. USA Charlotte, NC – Underground @ The Fillmore

10.04. USA Atlanta, GA – The Masquerade

11.04. USA Ft. Lauderdale, FL – Culture Room

12.04. USA Tampa, FL – The Ritz Ybor

14.04. USA New Orleans, LA – House of Blues

16.04. USA Houston, TX – Warehouse Live

17.04. USA Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

18.04. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N’ Grill

19.04. USA Austin, TX – Emo’s

21.04. USA Phoenix, AZ – The Van Buren

22.04. USA Ventura, CA – Majestic Ventura Theatre

11.06. PL Kraków – Mystic Festival

12./13.06. SK Prešov – Dobry Festival

12. – 14.06. UK Donington – Download Festival

14.06. IRL Dublin – Sunstroke

16.06. UK Cardiff – Tramshed

17.06. UK Southhampton – Engine Rooms

18. – 21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

20.06. F Clisson – Hellfest *SOLD OUT*

26.06. N Ekeberg – Tons of Rock

27.06. S Helsingborg – The Tivoli

01. – 04.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

02.07. P Lisbon – VOA

03.07. E Viveiro – Resurrection Fest *SOLD OUT*

08.07. HU Dunaujvaros – Rockmaraton

09./10.07. A Leoben – Area 53 Festival

09. – 12.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

09. – 12.07. SRB Novi Sad – Exit Fest

11.07. I Ritten – Rock im Ring

17.07. D Bertingen – Rock unter den Eichen

18.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest