Corey Taylor: „Halfway Down“ – neues Live-Video vom Stream-Event „Forum Or Against ‘Em“

Am Freitag spielte Corey Taylor zur Veröffentlichung seines Debüt-Soloalbums CMFT ein spektakuläres Livestream-Event im The Forum in L.A., das weltweit angesehen werden konnte. Aufgrund der riesigen Nachfrage wurde die Verfügbarkeit der Pay-per-View-Tickets nun bis zum 08.10. um 5:59 Uhr morgens verlängert. Hier könnt ihr ein Ticket zum Preis von 17,07€ erwerben, um Forum Or Against ‘Em bis Donnerstagmorgen beliebig oft anzusehen.

Freuen könnt ihr euch auf eine Setlist aus 23 Songs, darunter sämtliche Tracks von CMFT, Tracks aus den Slipknot– und Stone-Sour-Katalogen und diverse Cover. Anmoderiert wurde der Abend von Jack Black, außerdem gab es im Verlauf des Konzertes eine Performance der Rock‘n‘Roll-Girl-Gang The Cherry Bombs. Forum Or Against ‘Em ist eine komplette Arena-Produktion mit Pyrotechnik und Light Show.

Den Startschuss für den Abend gibt ein besonderes Pre-Show-Event mit Moderator/Journalist Beez mit exklusiven Interviews und Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Die Pre-Show könnt ihr kostenlos ansehen, außerdem gibt es einen Eindruck aus dem Konzert in Form von Halfway Life.

COREY TAYLOR – CMFT

Roadrunner Records / WMG

VÖ: 02.10.20