Rage: streamen erstes Kirchen-Konzert weltweit

Nur noch knapp eine Woche, und Rage geben am 10.10. in Essen ihr erstes Kirchenkonzert in ihrer Laufbahn: www.kreuzeskirche-essen.de

Unterstützt wird die Band von ihren Freunden von Bonded und unter Einhaltung aller aktuellen Corona-Auflagen mit Live-Publikum kann dieses durchgeführt werden!

Wenn Ihr dabei sein wollt, holt Euch schnell eins der letzten VIP-Tickets, damit sitzt Ihr in einer der ersten drei Reihen, bekommt exklusive Merch Artikel wie das Spezielle Event-Shirt (Nur mit diesem Ticket! Limitiert auf 66 Stück!) oder den einmaligen Soundchaser Mund-Nasen-Schutz und einiges mehr!

https://rage.reservix.de/tickets-rage-around-the…/e1612383

Seid nicht traurig, wenn Ihr kein Ticket mehr bekommen habt, die Show von Rage wird weltweit im Live-Stream zu sehen sein, Tickets findet ihr unter:

https://rage.reservix.de/tickets-rage-around-the…/e1612672

Mit dem Code für das Streaming könnt ihr noch bis zu 48 Stunden nach der Show über Video-on-Demand zugreifen!

Das aktuelle Album Wings Of Rage erschien im Januar 2020 über Steamhammer/SPV als CD DigiPak, 2LP Gatefold Version, Limitiertes Box Set, Shirt Bundle (Steamhammer Shop), Download und Stream ( https://RageSPV.lnk.to/WingsOfRage ) und stieg auf Platz 23 in die offiziellen deutschen Album-Charts ein und auf Platz 26 in der Schweiz.

