Cory Marks: veröffentlicht Rock-EP “Nashville Nights” inklusive Musikvideo zum neuen Song “In Me I Trust”

Cory Marks veröffentlichte am 27. August seine neue EP Nashville Nights via Better Noise Music, deren klanglicher Fokus diesmal klar auf dynamischer Rockmusik liegt. Sie bildet den Nachfolger zu Nashville Mornings, einer traditionelleren Country-EP, die Marks Anfang des Sommers veröffentlichte. Das Werk ist voll von Hymnen über die Treue zu sich selbst und den vielseitigen Emotionen, die mit dem Leben und der Liebe einhergehen, wobei Marks unverkennbarer Songwriting Stil hervorragend zur Geltung kommt.

Um die Veröffentlichung zu feiern, hat Marks vergangenen Freitag ein offizielles Musikvideo zum Fokus Track des Projekts, In Me I Trust, veröffentlicht. Der Clip erweckt die dröhnende, hymnische Essenz des Songs zum Leben und verbildlicht dabei ganze Leidenschaft des kanadischen Künstlers.

Marks kommentiert:

„Dies ist eine Fortsetzung meiner letzten EP Nashville Mornings, nur dass ich dieses Mal meine Rockeinflüsse zeige. Ich möchte immer sicherstellen, dass ich all meine künstlerischen Facetten präsentieren kann und freue mich, dass ich durch diese beiden Kollektionen auch beiden Seiten mit meinen Fans teilen kann. Die Songs sind dazu gedacht, eure Samstagabende mit Spaß und Rock ’n‘ Roll zu füllen. Party on and see you out on the road!“

Nashville Nights EP – Tracklist:

1. In Me I Trust

2. Outlaws & Outsiders (Original)

3. Good To Be Us

4. Keep Doing What I Do

5. Devil’s Grin

6. Blame it on the Double (Live)

7. Drive (Live)

Marks wird in den kommenden Wochen auf ausgewählten Touren und Festivals live zu sehen sein. Aktuelle Informationen zu Tickets und Terminen gibt es unter: http://www.corymarks.com/.

