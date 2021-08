Fire From The Gods: schließen sich mit From Ashes To New zusammen

Fire From The Gods veröffentlichten am 27. August eine neue Feature-Version ihres Songs Victory, die in Zusammenarbeit mit Better Noise Music Label-Kollegen Matt B von From Ashes To New entstand. Mit der Veröffentlichung feiert die aus Austin, Texas stammende Band ihre Rückkehr auf die Bühne und damit die Wiedervereinigung mit ihren Fans. Ab dem 31. August werden sie die Rockikonen Korn und Staind in den USA auf ihrer Herbst-Tour begleiten.

Die Band hat sich zudem mit Matt B zusammengetan, um ein energiegeladenes Musikvideo zum Song zu produzieren, welches ebenfalls am 27. August veröffentlicht wurde. Da beide Acts diesen Monat endlich wieder auf Tournee gehen werden, verkörpert das Video die Leidenschaft, während sie ihre Musik auf der Bühne zum Besten geben.

Fire From The Gods-Sänger AJ Channer kommentiert:

„Die letzten zwei Jahre waren für viele von uns sehr hart. Ich kann endlos darüber reden, wie viel wir verpasst haben, weil wir nicht auf Tour gehen konnten. Wir wollen American Sun nun gebührenden feiern. Wie könnte das besser gehen als mit Victory? Ein großes Dankeschön an Matt von From Ashes To New, der den Song mit seiner einzigartigen Interpretation gesegnet hat.“

Schlagzeuger Richie Wicander fügt im Kontext zum neuen Musikvideo hinzu:

„Das neue Visual spricht eines der größten Ziele an, die wir mit dem Musikmachen verfolgen – zur Verbundenheit aufzurufen. Wir wollen mit Bildern von sozialen und politischen Protesten sowie Naturkatastrophen, wie jenen aus meiner Heimat Deutschland, aufzeigen, dass wir als Kollektiv gemeinsam gegen etwas ankämpfen und uns gemeinsam in dieser Situation befinden. Wir müssen vorwärtsdrängen und Beharrlichkeit zeigen. Wir werden dies überwinden und unseren Sieg erringen – gemeinsam!“

Der Track erschien ursprünglich auf Fire From The Gods hochgelobten zweiten Studioalbum American Sun. Anfang des Sommers veröffentlichte die Band mit American Sun (Reimagined) eine akustische EP, welche Fan-Favoriten des Albums in neuem Gewand enthält. Die Veröffentlichung ist ein nachdenkliches Statement und stellt eine neue Herangehensweise an ihre Kunst dar, inspiriert von den aktuellen Ereignissen des letzten Jahres, während sie sich auf ihr nächstes musikalisches Kapitel vorbereiten.

Was die Rückkehr von From Ashes To New auf die Bühne betrifft, so sind diese vor kurzem als Support von P.O.D. auf deren Satellite 20th Anniversary Tour gestartet, bei der auch die Label-Kollegen All Good Things mit von der Partie sind. Weitere Informationen zu Tickets und Terminen gibt es unter: https://www.fromashestonew.com/tour

Links:

Website – https://www.firefromthegods.com/

Instagram – https://www.instagram.com/firefromthegods/

Facebook – https://www.facebook.com/firefromthegods/

Twitter – https://twitter.com/firefromthegods