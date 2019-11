Counterparts: haben auch live nichts zu lieben übrig

Das Quintett um den charismatischen Frontmann Brendan Murphy wird seinen energischen und herzzerreißenden Hardcore im kommenden Frühjahr an insgesamt drei Terminen auf deutschen Bühnen präsentieren. Erstmals werden dann auch Fans in Deutschland live in den Genuss des Materials ihres neusten, von der Presse hochgelobten Albums Nothing Left To Love kommen. Support gibt es dabei von den US-Poppunk-Emporkömmlingen Cant‘ Swim und den Hardcore-Newcomern Chamber aus Nashville.

Counterparts Live 2020

07.02.2020 DE- Wiesbaden- Schlachthof

08.02.2020 DE- Hamburg- Bahnhof Pauli

09.02.2020 DE- Köln- Gebäude 9

Wer sich von der Livequailtät der Kanadier überzeugen möchte, findet hier eine Session mit den zwei neuen Songs Love Me & Wings Of Nightmares:

„Counterparts spielen auf ihrem dritten Album Nothing Left To Love intelligenten Hardcore, der sich besonders durch die poetischen Texte von Sänger Brendan Murphy auszeichnet. In Verbindung mit der komplexen und progressiven Musik ergibt sich ein Album, das aufmerksames Hören belohnt.“ – Visions

„Einzigartige Gitarrenriffs, fesselnde Hooks gepaart mit fetten Breakdowns laden zum Mitgrölen und Tanzen/Moshen ein“ – MoreCore.de

„Die Melange aus Hardcore und Metalcore, die Counterparts hier bieten, macht absolut Spaß und reißt schnell mit. Mit Nothing Left To Love werden sie ihren Stand in der Szene weiter bekräftigen, das ist klar.“ – Rockmagazine.net