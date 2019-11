Battle Royale II: ab 13.12. in zwei Sammlereditionen auf Blu-ray

Capelight Pictures präsentiert Battle Royale II, die packende Fortsetzung des gefeierten japanischen Hardcore-Actionthrillers Battle Royale, in der Original Kinofassung und im ungekürzten, mit vielen Originalsprechern aufwendig neu synchronisierten, Revenge Cut auf Blu-ray! Den Sammlereditionen wird zusätzlich eine 82-minütige und erstmals in Deutschland veröffentlichte Dokumentation zu den Dreharbeiten auf Blu-ray beiliegen.

Battle Royale II (inkl. Requiem Cut + Revenge Cut) ist ab dem 13. Dezember auf Blu-ray als 3-Disc Limited Collector’s Edition Mediabook, und im limitierten 3-Disc Steelbook sowie als 2-Disc Special Edition auf DVD erhältlich.

Infos zu den Editionen:

Die 3-Disc Limited Collector’s Edition Mediabook und das limitierte 3-Disc SteelBook enthalten die Original Kinofassung und den ungekürzten Revenge Cut auf Blu-ray, umfangreiches Bonusmaterial sowie eine 82-minütige und bisher in Deutschland unveröffentlichte Dokumentation zu den Dreharbeiten auf einer Bonus-Blu-ray.

Das Mediabook enthält außerdem ein 24-seitiges Booklet.

Die 2-Disc Special Edition enthält die Original Kinofassung und den ungekürzten Revenge Cut auf DVD.

Außerdem sind beide Teile gemeinsam als 3-Disc Movie Edition im Mediabook auf Blu-ray erhältlich.

Garantiert unzensiert und in jeweils beiden essenziellen Schnittfassungen:

Battle Royale (Kinofassung + Extended Cut)

Battle Royale II (Requiem Cut + Revenge Cut)

Kurzinhalt:

Drei Jahre nach den Ereignissen der letzten Battle Royale haben sich Shuya Nanahara, Noriko Nakagawa und weitere Überlebende des BR-Programms zum Widerstand zusammengeschlossen. Unter dem Namen Wild Seven erklären sie den Erwachsenen den Krieg und verfolgen nur ein Ziel: die Abschaffung des BR-Gesetzes! Doch Staat und Gesellschaft haben aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt. Sie verleumden Shuya und seine Anhänger als Terroristen und schicken die nächste Schulklasse in das ausweglose Spiel. Doch die Regeln haben sich geändert! Die todgeweihten Schüler haben einen Auftrag: Shuya Nanahara und seine Wild Seven müssen vernichtet werden!