Infinitas: neues Album „Infernum“ am 06.12.

Infernum ist der erste Teil der Memoria-Trilogie, in der die Geschichte des 2017 veröffentlichten Debütalbums Civitas Interitus weitergeht.

Mit Memoria wagt sich die Schweizer Band an eine komplexere Geschichte heran. Infinitas gehen davon aus, dass jeder Mensch selber entscheiden kann, ob das Leben gut oder böse ist.

Die Geschichte geht nun in 3 parallelen Zeitsträngen weiter.

Infernum ist das bislang düsterste und härteste Werk der Muotathaler.

Aufgenommen und produziert wurde das Album bei Tommy Vetterli (Coroner, ex-Kreator) im New Sound Studio.

Und es gibt einen prominenten Gastsänger auf Infernum zu erleben: Chrigel Glanzmann von Eluveitie!

Infernum Tracklist:

01. Afanc

02. A Manifested Nightmare

03. Antahkarana In Flames (Avnas Prelude)

04. Avnas

05. Utukki

06. Infernum Overture (Lilith Prelude)

07. Lilith

08. Rahu

09. A Starless Universe (Tiamat Prelude)

10. Tiamat

11. Vadatajs

12. The Seeker Of Truth

13. Consultus (Memoria I)

Als Appetithappen für das am 6. Dezember erscheinende, neue Album Infernum veröffentlichten Infinitas am 31. Oktober 2019 ein neues Musik-Video zum balladesken Albumsong Rahu, der auch als Single daraus ausgekoppelt wurde.

Die Folk Heavy Metal-Formation aus dem malerischen Muotathal kommentiert dazu:

„Jemanden zu verlieren ist nie einfach und kann tiefe Gefühle wecken. Ganz besonders hart ist es, wenn von einer geliebten Person Abschied genommen werden muss. Mit dem neuen Song Rahu bringen wir genau diese Gefühle zum Ausdruck. Rahu ist in der indischen Mythologie ein Dämon, der für die Mond- und Sonnenfinsternis verantwortlich ist. Er bringt Schatten über die Erde, so, wie der Abschied von etwas oder jemandem Schatten über unsere Leben bringen kann.“

Line-Up:

Andrea Böll – Vocals, Percussion

Selv Martone – Guitar, Virtual Instruments

Savannah Childers – Violin

Pirmin ‚Piri‘ Betschart – Drums, Vocals, Percussion, Clarinette

Live-Session Musicians:

Marcel ‚Camel‘ Koller – Bass, Background Vocals

Infinitas Discography:

2015 Self-Destruction (EP)

2017 Civitas Interitus (Full-length)

2018 Skylla (EP)

2019 Avnas (Single)

2019 Rahu (Single)

2019 Infernum (Full-length)

Infinitas online:

► Website

► Facebook

► Instagram

► Bandcamp

► Spotify