Cradle Of Filth: verkünden exklusive „Cruelty And The Beast“ Shows gemeinsam mit Special Guest The Spirit

Großbritanniens legendäre Extreme Metal Ikonen Cradle Of Filth haben angekündigt, dass sie einige exklusive Cruelty And The Beast Shows in Europa spielen werden. Nutzt die Gelegenheit, diesen rabenschwarzen Meilenstein in der Bandgeschichte 21 Jahre nach seinem Release erstmals in voller Länge auf einigen Headlineshows im April sowie dem Dokk’em Open Air und Summer Breeze im Sommer zu erleben.

Als exklusiven Special Guest für die Tour haben die stilprägenden Höllenhunde aus Suffolk die jungen Black/Death Senkrechtstarter The Spirit im Gepäck. Nachdem das anonyme Quartett aus Saarbrücken erst im November seine letzte Europatour abgeschlossen hatte und das auf zahlreichen verschiedenen Shows gefilmte Musikvideo zu ‚Illuminate the Night Sky‘ veröffentlichen konnte (schaut hier rein: https://youtu.be/679caE_S4Ro), sind sie längst wieder bereit für weitere Shows, bevor sie sich im Mai dann ins Studio für die Aufnahmen ihres zweiten Albums zurückziehen werden.

Cradle Of Filth

Lustmord and Tourgasm – Cruelty And The Beast Exclusive Shows 2019

Special Guest: The Spirit

24.04. D Karlsruhe – Substage

25.04. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

26.04. CH Pratteln – Z7

27.04. I Parma – Campus Industry

29.04. PL Warsaw – Progresja

30.04. SK Bratislava – MMC

28./29.06. NL Dokkum – Dokk’em Open Air *

14.-17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze *

*nur Cradle Of Filth

Die weiteren Dates wurden bereits zuvor für Cradle Of Filths exzessive »Cryptoriana World Tour 2019« bestätigt:

Support: Wednesday 13, Raven Black

07.03. USA Las Vegas, NV – House of Blues

08.03. USA Anaheim, CA – House of Blues

09.03. USA Sacramento, CA – Ace Of Spades

11.03. USA Portland, OR – Crystal Ballroom

12.03. USA Seattle, WA – El Corazon

14.03. USA Billings, MT – The Pub Station

15.03. CDN Calgary, AB – Marquee

16.03. CDN Edmonton, AB – The Starlight Room

18.03. CDN Winnipeg, MB – Burton Cummings Theatre

20.03. USA Minneapolis, MN – Varsity Theater

21.03. USA Milwaukee, WI – The Rave

22.03. USA Flint, MI – The Machine Shop Concert Lounge

24.03. USA Grand Rapids, MI – The Intersection

25.03. USA Chicago, IL – House of Blues

26.03. USA Cleveland, OH – House of Blues

27.03. CDN Toronto, ON – The Opera House

29.03. CDN Guelph, ON – Guelph Concert Theatre

30.03. CDN Montréal, QC – Théâtre Corona

31.03. CDN Québec City, QC – Impérial Bell

01.04. USA Boston, MA – Paradise Rock Club

02.04. USA Huntington, NY – The Paramount

03.04. USA New York, NY – Irving Plaza

05.04. USA Asbury Park, NJ – The Stone Pony

06.04. USA Baltimore, MD – Soundstage

07.04. USA Newport News, VA – Boathouse Live

09.04. USA Greensboro, NC – Cone Denim Entertainment Center

10.04. USA Charleston, SC – Music Farm

12.04. USA Ft. Lauderdale, FL – Revolution Live

13.04. USA Pensacola, FL – Vinyl Music Hall

14.04. USA New Orleans, LA – House of Blues

15.04. USA San Antonio, TX – The Aztec Theatre

17.04. USA Houston, TX – House of Blues

18.04. USA Dallas, TX – House of Blues

Festivals 2019:

03.05. N Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

22.06. F Clisson – Hellfest

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

03. – 05.07. E Viveiro – Resurrection Fest

04. – 07.07. E Barcelona – Rock Fest

06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

26.07. H Székesfehérvár – Fezen Festival

01. – 03.08. D Wacken – Wacken Open Air *SOLD OUT*

07. – 09.08. E Villena – Leyendas del Rock

10.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

