Creatures: neues Album „Creatures II“ erscheint in Kürze über High Roller Records

Die brasilianische Band Creatures hat einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album Creatures II enthüllt, das am 14. November 2025 über High Roller Records veröffentlicht wird.

Das Musikvideo zu Beware The Creatures kann hier angesehen werden:

Creatures wurden ursprünglich im Sommer 2019 in der Stadt Curitiba gegründet. Wie in den meisten Regionen Brasiliens wird die Szene dort durch Extreme Metal geprägt. Dennoch gibt es einige kleine Widerstandsgruppen, die für einen traditionelleren Heavy-Metal-Sound eintreten. Creatures gehört zu den talentiertesten Vertretern dieser Bewegung.

Creatures II – Trackliste:

1. Inferno

2. Devil In Disguise

3. Night Of The Ritual

4. Beware The Creatures

5. Dreams

6. Queen Of Death

7. Pure Madness

8. Danger

9. Nothing Lasts Forever

10. Path Of The Night

11. Beware The Creatures (Extended Version)

Das Cover wurde von Mateus Cantaleäno gestaltet.

Creatures II wurde zwischen September 2024 und März 2025 im Heavy Tron Studio von Arthur Migotto (Hazy Hamlet) aufgenommen. Die Produktion übernahmen Mateus Cantaleano und Migotto. Mateus Cantaleano schrieb die gesamte Musik und die Texte. Die Besetzung für die Aufnahme bestand aus Marc Brito (Gesang), Mateus Cantaleano (Gitarre), Ricke Nunes (Bass) und Sidnei Dubiella (Schlagzeug). Zudem gab es einige Special Guests, darunter Caio Vidal an den Keyboards und Arthur Migotto selbst, der einige zusätzliche Gesangsparts beisteuerte.

Creatures online:

https://www.facebook.com/creaturesheavymetal

https://www.instagram.com/creaturesheavymetal