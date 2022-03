Critical Mess: Tour Support für I Am Morbid, Belphegor und Hate

Die Hannoveraner Death Metal Band Critical Mess ist vom 23.03.2022 bis zum 03.04.2022 Tour Supporter auf dem Morbidfest.

Headliner der Tour sind I Am Morbid, die anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Blessed Are The Sick (Morbid Angel) ihr Meilenstein Album feiern. Weiterhin mit an Bord sind die Black/Death Metal Ikonen Belphegor und Hate.

„Wir können es kaum erwarten endlich mit der Tour zu starten! Die letzten Wochen haben wir uns intensiv vorbereitet und sind heiß drauf, den Supporter für die drei großartigen Bands zu machen!“ sagen Critical Mess zur Tour.

Alle Tourdaten, an denen ihr Critical Mess auf dem Morbidfest sehen könnt, findet ihr hier:

24.03. Berlin / ORWO Haus

25.03. Roskilde / Gimle

26.03. Aalborg / Streetfood

27.03. Bochum / Matrix

29.03. Prague / Futurum

30.03. Poznan / Klub u Bazyla

31.03. Gdansk / B90

01.04. Katowice / P23

02.04. Ostrava / Barrack Club

03.04. Graz / Explosiv