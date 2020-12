Crown Of Glory: präsentieren passend zur Vorweihnachtszeit Video zur Ballade „Surrender“

W er über die Schweiz nachdenkt, dem fallen wohl zuallererst Banken, Geld, Schokolade, Käse sowie teure und präzise Uhren ein. Doch die Schweiz hat weit mehr zu bieten, unter anderem auch eine ganze Menge guter Musiker. Im Falle der Melodic Metaller Crown Of Glory ließ das präzise Schweizer Uhrwerk allerdings zu wünschen übrig, denn die Herren um Frontmann und Sänger Heinz „Hene“ Muther ließen sich satte sechs Jahre Zeit, bis sie am 11. September 2020 dann endlich mit Ad Infinitum den längst überfälligen dritten Longplayer servierten. Die lange Wartezeit hatte sich jedoch gelohnt, denn die Schweizer legten die Messlatte im Melodic Metal ziemlich hoch und präsentierten ein Album, das fast komplett ohne Lückenfüller auskam.

Um den Geduldsfaden der Fans nicht noch weiter zu strapazieren, wird nun Weihnachten vorgezogen und die Schweizer präsentieren nach What I´m Made Of und Something (feat. Seraina Telli / Dead Venus, ex-Burning Witches) ihr drittes Video in diesem Jahr. Und damit nach sechs kalten Jahren zu Weihnachten endlich wieder zu Crown Of Glory gekuschelt werden kann, fiel die Wahl auf den Schmachtfetzen Surrender.

Die Band dazu; „Weihnachten kommt dieses Jahr schon etwas früher! Passend zur Vorweihnachtszeit hoffen wir euch, mit unserer Ballade Surrender ein bisschen Wärme nach Hause zu bringen. Als besondere Überraschung gibt es eine Woche später ein spezielles Fan Edition Video dazu. Also lehnt euch zurück und genießt die kalten Wintertage mit einem heißen Glühwein und unserer noch heißeren Ballade!“

„Christmas comes a little earlier this year! Just in time for the pre-Christmas season we hope to bring a little warmth home to you with our ballad Surrender. As a special surprise, we’ll be releasing a special Fan Edition Video one week later. So sit back and enjoy the cold winter days with a hot glogg and our even hotter ballad!“