Cryptopsy: die kanadischen Death-Metal-Giganten schließen sich Nuclear Blast Records an

Die alten Hasen des technischen Death Metal Cryptopsy haben offiziell bei Nuclear Blast Records unterschrieben! Das weltweit größte Label heißt eine der wildesten kanadischen Bands willkommen und plant die Veröffentlichung ihres ersten Albums seit über einem Jahrzehnt noch in diesem Jahr.

Sänger Matt McGachy kommentiert das Signing wie folgt:

„Wir sind wirklich begeistert, dass wir uns dem Roster von Nuclear Blast angeschlossen haben. Viele der Bands, die wir lieben, und eine Reihe unserer Freunde haben über Nuclear Blast großartige Alben veröffentlicht. Im Jahr 2012 wurden wir eine unabhängige Band. Jetzt, im Jahr 2023, haben wir beschlossen, uns mit einem der einflussreichsten Metal-Labels zusammenzutun. Wir freuen uns darauf, neben den besten Metal-Acts der Welt präsentiert zu werden und können es kaum erwarten, die nächste Ära von Cryptopsy als Nuclear Blast-Künstler zu enthüllen.“

Details zum lang erwarteten achten Album von Cryptopsy und ihrer Rückkehr an die Spitze des Death Metal werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Folgt der Band für weitere Updates.

Die ursprünglich aus Montreal stammende Band Cryptopsy wurde 1992 offiziell gegründet und wird seither von ihrem langjährigen Schlagzeuger Flo Mounier angeführt. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Band zu einer verehrten und einflussreichen Stütze der nordamerikanischen Underground-Metal-Szene entwickelt. Bahnbrechende Alben wie Blashphemy Made Flesh (1994), None So Vile (1996) und Once Was Not (2005) haben dazu beigetragen, das Genre des technischen Death Metal zu definieren, während die intensiven, erschütternden Liveshows der Band ihnen schnell eine weltweite Anhängerschaft eingebracht haben. Jetzt ist die Band bei Nuclear Blast unter Vertrag und beginnt das nächste Kapitel ihrer legendären Karriere, bereit, erneut die Hälse zu brechen und die Trommelfelle von Metal-Fans überall zu durchbohren.

