Jesus Chrüsler Supercar: starten ihre Deutschland-Tournee am 12.05.2023

Die schwedische Band Jesus Chrüsler Supercar meldet sich mit ihrem knallharten Death’n’Roll zurück und präsentiert die erste Single aus der kommenden EP Rising, die am 9. Juni über Majestic Mountain Records veröffentlicht wird.

Hört euch die erste Single When You Are hier an:

Jesus Chrüsler Supercar – Tourdaten Deutschland 2023:

Mai 12, MieV – Musikerinitiative e.V. Geislingen An Der Steige, Germany

Mai 13, SkullCrusher Fest 2023, Freiburg Im Breisgau, Germany

Mai 15, Logo, Hamburg, Germany

Mai 16, Pitcher, Dusseldorf, Germany

Mai 17, Uferlos Festival 2023, Freising, Germany

Mai, Wild at Heart, Berlin, Germany

Mai 19, Rockjungfer, Arnstadt, Germany

Mai 20, Motorville Festival 2023, Bramstedt, Germany

Jul 14, Biker Days Basel 2023, Basel, Switzerland

Rising – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. God Hates Us All

2. Suck In The Dust

3. When You Are Dead

4. The Killer

Die schwedische Death ’n‘ Roll-Höllenmaschine Jesus Chrüsler Supercar, ein Wortspiel auf Andrew Lloyd Webbers Rockoper Jesus Christ Superstar, rast weiter mit Vollgas über den staubigen Asphalt des Rock ’n‘ Roll Highways.

Angeführt von axtschwingendem Frontmann/Bassist Robban Bergeskans, besteht das Stockholmer Rudel aus Drum-Maschine Nicke Forsberg, Gitarrist Tobias Engdahl und Gitarrist Pär Jaktholm (ehemals bei den Hardcore-Legenden Refused/Final Exit). Die Band fährt fort, einen kraftvollen, bösartigen und groovigen Death ’n‘ Roll-Sound zu kreieren, der sich an dreckigem Heavy Rock, Doom, Stoner und Old School Death Metal schwedischer Prägung orientiert und als unheilige Allianz zwischen Entombed, Motörhead und High On Fire beschrieben wird.

Die Band spielte bereits auf Europas führendem Metal Festival Wacken Open Air und tourte mit Bands wie Clutch, Greenleaf, Fatso Jetson, Orange Goblin, Spiritual Beggars und Warrior Soul. Sie waren auch auf der Maximum Metal Vol. 216 Compilation von Metal Hammer vertreten, wo sie den Track Let It Roll (vom 35 Supersonic Album) beisteuerten und wo sie neben Bands wie Mantar, Walls Of Jerico und Metal Church!

Vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres von der Kritik gelobten dritten Albums Lücifer meldet sich die Band mit der neuen 4-Track-EP Rising zurück, die lange erwartet wurde. Produziert von Nico Elgstrand und Jesus Chrüsler Supercar, gemischt von Nico Elgstrand und Fred Forsberg und gemastert von Fred Forsberg, liefern Jesus Chrüsler Supercar groovigen und kraftvollen Death ’n‘ Roll, der aus Blut, Schweiß und Benzin zusammengebraut wurde.

Jesus Chrüsler Supercar – Line-Up:

Robban Bergeskans: Gesang und Bass

Pär Jaktholm: Gitarre

Nicke Forsberg: Schlagzeug

Tobias Engdahl: Gitarre

Jesus Chrüsler Supercar online:

https://www.facebook.com/jesuschruslersupercar/

https://www.instagram.com/jesuschruslersupercar/