Crystal Eyes: veröffentlichen erstes offizielles Video der Bandgeschichte zur neuen Single

Crystal Eyes haben zur neuen Single Side On Side das erste offizielle Video ihrer Bandgeschichte veröffentlicht – schaut es euch an:

Der Song stammt vom kommenden Album Starbourne Traveler, das am 06.12.2019 bei Massacre Records erscheinen wird.

Das Album kann man hier auf CD sowie als limitierte Gatefold Vinyl LP und als Download vorbestellen » https://lnk.to/starbournetraveler

Niemand geringeres als Fredrik Nordström hat Starbourne Traveler im Studio Fredman gemischt und gemastert. Für das fantastische Artwork des Albums ist Gyula Havancsák verantwortlich.

Crystal Eyes – Starbourne Traveler

CD

1. Gods Of Disorder

2. Side By Side

3. Extreme Paranoia

4. Starbourne Traveler

5. Corridors Of Time

6. Paradise Powerlord

7. Into The Fire

8. In The Empire Of Saints

9. Midnight Radio

10. Rage On The Sea

Ltd. Gatefold Vinyl LP

Side A – Track 1-5

Side B – Track 6-10

Crystal Eyes live:

11.01.2020 SE Varberg – Oscars Rockbar

http://www.crystaleyes.net

https://www.facebook.com/crystaleyessweden

https://www.youtube.com/user/CrystalEyes666

https://spoti.fi/2KO5bAs