Dance Gavin Dance: teilen animiertes Video zu „One In A Million“

Afterburner, das hochgelobte Album der US-Rock-Band Dance Gavin Dance, ist seit letztem Freitag endlich auch physisch via Rise Records erhältlich. Nun präsentiert das Quintett ein Video zu dem Track One In A Million:

Um das Album-Release entsprechend zu feiern, kündigte die Band für den 17.07. eine exklusive Album Releaseshow an, bei dem sie u.a. erstmals Songs aus Afterburner performen wird.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter: https://www.dancegavindance.live

Produziert wurde der Longplayer von Kris Crummett (Issues, Sleeping With Sirens, Mayday Parade) und Drew Fulk a.k.a. Wzrd Bld (Lil Wayne, Motionless In White, Bad Wolves). Afterburner erreichte u.a. den 14. Platz der US-Billboard-Charts. In ihrer gesamten Historie kommt die Band bereits auf über 800 Millionen Streams und verkaufte über 1 Millionen Einheiten.

Dance Gavin Dance sind

Tilian Pearson – Vocals

Jon Mess – Vocals

Will Swan – Guitar/Vocals

Tim Feerick – Bass

Matt Mingus – Drums

https://www.dancegavindanceband.com