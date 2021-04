Danko Jones: neuer Song „Flaunt It“ zum 25. Bandjubiläum

Danko Jones haben für den neuen Garage-Punk-Blitz Flaunt It ein Lyric-Video veröffentlicht. Dies ist eine Single nur für Fans. Das Lyric-Video erinnert an das 25-jährige Jubiläum der Band und stammt von ihrem kommenden Album Power Trio, das am 27. August über Mate In Germany veröffentlicht wird.

Der neue Track folgt der Mitte März veröffentlichten Lead-Single I Want Out. Die Single hat bislang großen Erfolg gehabt und ist diese Woche in die Deutschland Rock Charts auf Platz 3 gestiegen.

Über Power Trio:

Power Trio sieht, wie Danko Jones jedes motordrehende Riff, jeden seelenschüttelnden Tritt und jeden lauten Hook mit der Präzision eines Scharfschützen liefert. Es ist ein so einfacher, selbstverständlicher Titel, aber einer, der voller Bedeutung ist, da er die besondere dreieckige Alchemie anspricht, die Danko mit seinem vertrauenswürdigen Komplizen JC und Schlagzeuger Rich Knox teilt. Es steckt auch den Platz der Band in einer geschichtsträchtigen Linie dreiteiliger Titanen wie Jimi Hendrix Experience, ZZ Top, Rush, Motörhead, Venom, Dinosaur Jr. und der Jon Spencer Blues Explosion ab, um nur einige zu nennen.

Wenn du dich entscheidest, ein Power-Trio zu gründen, bildest du nicht einfach eine Band, sondern schließt einen Blutpakt – eine stillschweigende Bestätigung, dass alle drei Mitglieder ihren gleichen Anteil am Gewicht tragen müssen, damit das gesamte Unternehmen nicht zusammenbricht. In einem Power-Trio gibt es keinen Ort, an dem man sich verstecken kann – kein zweiter Gitarrist, der deine Fehler verdeckt, kein Keyboarder, der die Dinge glättet, keine Hornsektion, die die Menge ablenkt. Wenn du es versaust, versaut es die ganze Band. Jeder muss zu jeder Zeit in seinem A-Game sein.

Power Trio folgt dem elektrisierenden Welt-Chart-Album der Band, A Rock Supreme, das 2019 veröffentlicht wurde. Außerdem nutzt die Band erneut die Produktionsleistung von Eric Ratz, der zuvor den knochenbrechenden Boogie des Vollgas-Rockers Wild Cat aus dem Jahr 2017 auf Vordermann gebracht hatte und 2015’s blutlustige Fire Music.

