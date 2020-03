Dark Easter Metal Meeting 2020: wegen Coronavirus auf 2021 verschoben

Hier das Statement der DEMM- und Backstage-Crew:

DEMM 2020 wird verschoben.

(English version below)

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 hat der Freistaat Bayern am 10. März 2020 beschlossen, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern bis einschließlich 19.04.2020 zu verbieten. In diesen Zeitraum fällt leider auch der Termin für das Dark Easter Metal Meeting. Nach neuen Erkenntnissen wird das beschlossene Verbot sogar weiter verschärft. Darüber hinaus dürfen oder können viele Bands sowie Fans aus der ganzen Welt wegen Grenzschließungen, Flugausfällen etc. nicht nach München reisen.

Aufgrund dieser internationalen Ausnahmesituation sehen wir uns dazu gezwungen, das Dark Easter Metal Meeting auf den 03. & 04. April 2021 zu verschieben. Wir geben unser Bestes, euch im kommenden Jahr das identische oder ein gleichwertiges Programm zu präsentieren. Wir sind diesbezüglich bereits mit den Bands und Agenturen in Kontakt.

Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2021.

Zusätzlich möchte das Backstage München allen Ticketinhabern einmalig freien Eintritt für ein Black-/Death-Metal-Konzert in den kommenden Monaten im Backstage München ermöglichen. Nähere Informationen dazu gibt es zu einem späteren Zeitpunkt auf unseren Kanälen und den Kanälen vom Backstage München.

Bezüglich genauer Informationen zur etwaigen Rückgabe eurer Tickets bittet euch das Backstage München noch um etwas Geduld und Verständnis. Derzeit sind allein im Backstage München knapp 100 Shows im März und April von der internationalen Ausnahmesituation betroffen.

Wer bei uns per E-Mail Merchandise (Shirt oder Hoodie) vorbestellt und bereits bezahlt hat, bekommt entweder den kompletten Betrag erstattet, oder wir halten eure Vorbestellung bis zum Dark Easter Metal Meeting 2021 aufrecht. Das Design der Artikel bleibt gleich.

Es tut uns sehr leid und wir möchten uns für euren Support, euer Verständnis und die zahlreichen Nachrichten und Anrufe, die uns in den vergangenen Tagen erreicht und uns den Rücken gestärkt haben, bedanken. 👊

DEMM Crew & Backstage Team

——————————————————————

DEMM 2020 has to be postponed

Due to the spread of CoVid-19/Coronavirus the Free State of Bavaria has decided on March 10th, 2020, to cancel all events with more than 1.000 participants until April 19th, 2020. Unfortunately this affects also the Dark Easter Metal Meeting. With new insights every day the ban on events will get even more restricted. Besides that a lot of bands and fans from all over the world are not allowed to or can’t come to Munich because of closed borders, cancelled flights and so on.

Due to this international exceptional situation we are forced to postpone the Dark Easter Metal Meeting to April 3rd and 4th, 2021. We will do our best to be able to present you the same line-up or a similar great one. We are currently in contact with bands and agencies.

All purchased tickets stay valid until 2021.

Furthermore the Backstage Munich tries to give every ticketholder free entry for one Black / Death metal concert at the Backstage Munich in the coming months. We will give you more information about that in the near future – check our social media channels/website and the ones operated by Backstage Munich.

The Backstage Munich asks for patience and understanding regarding information for ticket refund. At the Backstage alone there are nearly 100 shows in March and April affected by this international exceptional situation.

All of you that ordered merchandise via e-mail (shirt or hoodie) and already paid for it, can either get a refund or hold the order until next year’s edition of DEMM. The design will be the same.

We are so very sorry for all of this and would like to thank you all for your support, your understanding and the many, many messages and phone calls during the last days that really helped us and gave us strength! 👊

DEMM Crew & Backstage Team

Hier ein Interview mit dem Geschäftsführer der Backstage Concerts GmbH Hans-Georg Stocker zur aktuellen Corona-Situation:

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-coronavirus-folgen-unternehmen-schaden-1.4840473?fbclid=IwAR0oLMZ5zfTDAavUKcFYpbox25lTEXzjkp4-HeEBnROrEit0nV7YKS1QVtY